A török rendőrség idén is feloszlatta az isztambuli Pride-ot

A török rendőrség feloszlatta az isztambuli Pride-felvonulásra összegyűlt tömeget, több tucat embert őrizetbe vettek, köztük újságírókat, és megpróbálták megakadályozni azt is, hogy rögzítsék az eseményt – írja az Euronews.

A rohamrendőrök még a tüntetés kezdete előtt razziát tartottak a Taksim tér melletti Cihangir kerület több bárjában, és „véletlenszerűen” tartóztattak le embereket, köztük az AFP fotósát – jelentette a hírügynökség. Bülent Kilic, a konfliktusövezetekben jártas, díjnyertes fotós kezeit hátrabilincselték, letépték az ingét, és másokkal együtt elvitték egy rendőrautóba. Tavaly is letartóztatták ugyanilyen körülmények között.

A török rendőrség demonstrálókat vesz őrizetbe az isztambuli Pride-on június 26-án. Fotó: Kemal Aslan/AFP

A letartóztatások azután történtek, hogy a hatóságok erre a hétre gyülekezési tilalmat rendeltek el „nyílt és zárt térben”, hogy megakadályozzák a Pride-felvonulást.

Június elején a török rendőrség Isztambulban letartóztatott 11 LMBT-aktivistát, akik összegyűltek, hogy megünnepeljék a Pride hónap kezdetét. Az aktivista azt állította, hogy „kínozták” őket, és képeket tett közzé a sérült csuklójáról és lábáról.

A 2014-es, több mint 100 ezer fős isztambuli felvonulás óta a török hatóságok évről évre betiltják a rendezvényt, hivatalosan biztonsági okokból. Ma több száz, szivárványzászlót lengető tüntető gyűlt össze a híres Taksim tér mellett, ami teljesen el van zárva a nyilvánosság elől.

Fotó: Kemal Aslan/AFP

A rendőrség tavaly is felszámolta az eseményt: könnygázt vetettek be a tömeg feloszlatására, és több tucat embert vettek őrizetbe, miközben több százan tiltakoztak a tilalom ellen. Az incidens tiltakozásokat váltott ki országszerte, beleértve a fővárost, Ankarát is.

Recep Tayyip Erdogan török elnök korábban bírálta az ország LMBT-aktivistáit, 2021-ben vandálokhoz hasonlította őket. (Euronews)