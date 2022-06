Miközben az oroszok Kijevet rakétázzák, a G7-vezetők Putyin macsóskodásán viccelődnek

Napi összefoglaló az orosz–ukrán háború legfontosabb eseményeiből.

Az oroszok fokozták a rakétázást

Egy ember meghalt, hat másik megsérült, amikor Kijevet június 5. óta először érte támadás. Az orosz rakéták lakóépületeket és egy óvodát csaptak le a főváros Sevcsenkivszkij kerületében. A sérültek között volt egy 7 éves kislány is. Meg nem erősített hírek szerint az apja életét vesztette a támadásban. A sérültek között volt egy orosz nő is.

Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

Újabb civil vesztette életét a fővárostól délkeletre fekvő Cserkaszi elleni rakétatámadásban. A Dnyeper folyón átívelő hidat is eltalálták.

Mind a Kijev, mind a Cserkaszi elleni támadás Oroszország dacos üzenete a bajorországi csúcstalálkozón összegyűlő G7-vezetőknek. Oroszország közölte, hogy katonai célpontokat talált el Csernyihivben, Zsitomirban és Lvivben. Joe Biden „hatalmas barbárságként” ítélte el az orosz támadásokat, Olaf Scholz német kancellár szerint pedig megmutatták a G7 egységét.

Ukrajna agresszívabb szankciókat szorgalmaz Oroszország ellen, és haditengerészeti támogatást kér. Andrij Jermak, Zelenszkij elnök hivatalának vezetője azt mondta, a G7-eknek az orosz gáz tilalmával és haditengerészeti segítséggel kell válaszolniuk a támadásokra a Fekete-tengeren.

G7

A G7 tagjai megerősítették az orosz arany behozatalának tilalmát. Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Japán és Kanada lépése a Moszkvával szembeni szankciók szigorítására irányuló erőfeszítések része. Az aranyexport értéke 2021-ben 15,2 milliárd dollár volt Oroszországban, és a jelentősége megnőtt Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója óta.

A Downing Street szerint az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott abban, hogy több támogatást nyújt Ukrajnának. A G7-ek vezetői Ukrajna iránti szolidaritásukról beszéltek. „Együtt kell maradnunk” – mondta Joe Biden. Boris Johnson meg is hívta Zelenszkijt Londonba.

A Guardian szerint a G7 vezetői Vlagyimir Putyin keményember-imázsát is kigúnyolták a csúcstalálkozó ebédjén. Viccelődtek azon, hogy mezítláb kell-e menniük, Boris Johnson pedig azt javasolta, mutassák meg a „pecájukat”. Justin Trudeau azt mondta: „Megszervezzük a csupasz mellkasú lovaglási bemutatót.”

Orosz manőverek

Az orosz erők közben megpróbálják elvágni Liszicsanszk stratégiai testvérvárosát Kelet-Ukrajnában, mivel Szeverodoneck romokká vált. Liszicsanszk a harcok következő fő fókuszpontja lesz, miközben Moszkva hatalmas tüzérségi bombázásokat és légicsapásokat indított a keleti harcok szívétől távol eső területeken. Ukrajna „taktikai visszavonulásnak” nevezte visszavonulását Liszicsanszkban, a Szeverszkij-Donyec folyó túlsó partján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, Ukrajna vissza fogja szerezni Oroszországtól az összes várost, amit elveszített, köztük Szeverodonecket is.

Sojgu színre lép, Putyin külföldre

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter meglátogatta az ukrajnai háborúban részt vevő csapatokat. Nem világos, hogy járt-e ukrán területen, de a felvételek megerősítették, hogy Gennagyij Zsidko vezérezredes jelenleg csapatokat vezényel Ukrajnában.

Fotó: Sputnik via AFP

Bejelentették, hogy Putyin először megy külföldre, mióta elindította a háborút Ukrajnában: baráti országokba Közép-Ázsiában.

Kamu-Klicsko kommunikál

Több európai főváros polgármesterét – köztük Karácsony Gergelyt is – átverte egy ál-Klicsko. „Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem” – közölte Budapest főpolgármestere.

Szimbolikus csőd

Oroszország közben órákra van attól, hogy 1918 óta először ne tudjon teljesíteni külföldi kifizetést; ugyan hajlandó lenne és képes is rá, de nem hagyják neki.