Milák Kristóf még csak ezután teljesedhet ki igazán, de a csillogása elrejti a magyar úszás problémáit

Véget értek a medencés úszóversenyek a budapesti úszó-világbajnokságon. Előzetesen 3-5 érmet várt Sós Csaba szövetségi kapitány, ebből kettő lett, mindkettő arany, és a korszakos klasszissá érő Milák Kristóf szerezte azokat. Milák zsenialitása nagyrészt el is fedi most a magyar úszósport problémáit.

Egyedül a dobogón

Ha az érmek számát nézzük, akkor magyar szempontból a mostani volt az elmúlt 7 világbajnokságból a legkevesbé sikeres. A 2007-es melbourne-iig kell visszamenni szerényebb éremtermésért, ahol Cseh László nyert egyetlen bronzot férfi 200 vegyesen. (Most látszik csak, mekkora teljesítmény volt, hogy Cseh nyolc egymást követő világbajnokságon is érmes lett 2003–2017 között.)

Még a világbajnokság közepén jártunk, szerda este, amikor Sós Csaba szövetségi kapitány az M4-nek nyilatkozva, az alákérdezést némileg lehűtve jelezte a csalódottságát:

„Nagyon sok döntős helyezésünk van. De a realitás az, hogy két érmünk lesz, talán három, ne adj’ isten négy. Ennél azért ütősebbek szoktunk lenni. Valamin változtatni kell, és fogunk is.”

Másnap aztán a Sós által remélt harmadik érem nem jött össze. Ezt a férfi 4x200-as gyorsváltónak kellett volna szállítania. Nagy várakozás volt körülötte, újra összeállt ugyanis az a csapat (Milák Kristóf, Németh Nándor, Holló Balázs, Márton Richárd), amelyik a 2017-es ifi világbajnokságon világcsúccsal legyőzte a házigazda amerikaiakat. Az előfutamban országos csúcsot úsztak, a döntőben tovább javították ezt az időt, de nem volt esélyük éremre, mert miközben Németh és Milák nagyot javult, Márton Richárd sokkal rosszabbul úszott este, mint délelőtt. Ebben a váltóban azért bőven van még tartalék.

Ezt jelezte a csütörtökön ismét kamera elé álló és újfent csalódott Sós is, de megjegyezte még, hogy

„eddig gyakorlatilag másfél tucat döntős helynél járunk, de a legjobb helyezésünk Milákot leszámítva egy ötödik, szóval, ennek nem örülök, ezt nem tagadom. Ahol reméltünk áttörést vagy jobb eredményt, az nem következett be. De látni kell, hogy ez egy olimpia és covid utáni időszak, mások is vannak így, de sajnos engem ez nem vigasztal”.



Ha Budapest nem ugrik be az utolsó pillanatban világbajnoki rendezőnek, alighanem Milák sem nyert volna két aranyat. Előzetesen azt mondta, kicsit elengedte volna ezt az évet, hogy össze tudjon szokni Virth Balázzsal, aki szeptember óta edzi. Az olimpia után motivációs problémái is voltak, beteg volt, edzéseket hagyott ki. De a hazai pályán rendezett vébére összekapta magát. Milákot láthatóan nagyon feldobta a több ezer szurkoló, és az előzmények ellenére világcsúcsot úszott a legerősebb számában. A gyengébb számát, a 100 pillangót is behúzta, igaz, itt elmaradt a nagy összecsapás a táv addigi királyával, a világbajnokság közben visszalépő Caeleb Dressellel.

Milák aranyat ünnepel Fotó: FERENC ISZA/AFP

Milák már ezen a vébén szeretett volna több számban is indulni (50 pillangón és 200 gyorson), de edzője, Virth Balázs lebeszélte erről, mondván, ne kockáztassanak. Milák is tagja volt a 4x200 méteres gyorsváltónak, az pedig kivett belőle annyit, hogy a 100 méter pillangón – hiába szerette volna – nem jött össze a világcsúcsdöntés.

Az augusztusi Európa-bajnokság ugyanakkor lehetőséget ad a kísérletezésre. Edzője, Virth Balázs már jelezte, a világbajnok az Eb-n a száz és kétszáz pillangó, valamint a két gyorsváltó mellé vállalhatja a száz és kétszáz gyorsot is. Az úszó maga is arról beszélt, a legközelebbi világbajnokságon már nem 2, hanem 3 vagy 4 aranyat szeretne nyerni.

Ő jelenleg kiemelkedik a 200 pillangó mezőnyéből, de itt is akadhat nagyon hamar kihívója. A vébén berobbanó 20 éves éves francia Léon Marchand simán nyerte a 200 és 400 vegyest (utóbbit minden idők második legjobb idejével), és 200 pillangón is ott volt Milák mögött. Az edzője Bob Bowman, Michael Phelps korábbi mestere.

Egy óriási pályafutás utolsó hazai pillanatai

Hosszú Katinkát nagy szeretet fogadta a Duna Arénában, kárpótolva őt a tavalyi olimpia alatti, időnként méltatlan támadásokért.

Hosszú 33 évesen messze van a pályafutása csúcsától, előre jelezte, hogy senki ne várja tőle a címvédést 200 és 400 vegyesen. Ezt mostanra – szemben az olimpiával – a közvélemény is elfogadta. Félelmetes, amit produkált, az előző négy világbajnokságon duplázott a két vegyes számban, és 2009-ből is van egy aranyérme 400 vegyesről. A 9 világbajnoki arannyal messze a legsikeresebb magyar úszó világbajnokságokon.

Azt, hogy már másak a háromszoros olimpiai bajnok céljai, jelzi, hogy a 200 vegyes fináléja után örült annak is, hogy egyáltalán döntőbe jutott. „Nagyon boldog vagyok, amiért újra döntőt úszhattam, és átélhettem, milyen hazai közönség előtt versenyezni. Csodálatos érzés volt, hogy az első pillanattól az utolsóig biztattak, és ugyan hetedikként szálltam ki a medencéből, de akkor is ünnepeltek.”

A vele egyidősek már kikoptak az elitből. 200 vegyesen a döntő második legidősebb versenyzője a 28 éves koreai Kim volt, 400 vegyesen a 26 éves japán Ohasi. 200-on a dobogón két 20 éves és egy 16 éves állt. 400-on a kanadai csodalányé, McIntoshé lett az arany, aki még nincs 16 sem, a második Grimes 16 éves. Ők ketten meg sem születtek, amikor Hosszú már az első olimpiáján úszott. De még a harmadik, Hosszút éppen csak megelőző Weyant is csak 20 éves.

A csúcson lévő Hosszútól nemcsak saját maga, a világ többi része is el van maradva. A 200 vegyesen érvényes világcsúcsa (2:06.12) – amit Kazanyban úszott 2015-ben – nem volt veszélyben, a győztes Walsh 2:07.13-mal nyert.

400 vegyesen Hosszú a riói olimpián, 6 éve úszta a jelenleg is érvényes világcsúcsot (4:26.36). McIntosh ettől jelentősen elmaradva nyert (4:32.04), de ő még csak 15 éves.

Hosszú csak kicsit volt csalódott amiatt, hogy nem jött össze az érem.

„Nagyon jó lett volna a bronz, akkor már csak három érem kellett volna a százhoz. Fantasztikus volt ez a hét, százszor elmondtam már, de a közönség elképesztő. Tizenkét év után először úgy jöttem ki, hogy nem hallgattam zenét, integettem és a szurkolásra figyeltem. Ebből próbáltam erőt meríteni, és azt hiszem, sikerült is, az összes magyar úszó nevében köszönöm nekik” – idézte az MTI Hosszút, aki pályafutása során eddig 96 alkalommal állt a dobogón nagy világversenyen (olimpia, vb, Eb) és korábban kijelentette, a jubileumi századik siker a fő célja.

„Kis tüske van bennem a bronz miatt, de az, hogy egyetlen európai voltam a döntőben, jó jel az augusztusi római Európa-bajnokság előtt. Rajta vagyok az ügyön, hogy növekedjen az érmek száma” – mondta Hosszú, aki legutóbb 2011-ben, Sanghajban nem szerzett aranyérmet.

Hosszú a vegyes zónában megjegyezte: pályafutása legszebb élménye a 2017-es, ugyancsak a Duna Arénában rendezett világbajnokság, de ez a mostani is magasan van a polcon: „Persze más szempontból, de nagyon kedves volt nekem ez a világbajnokság, nem mint sportolónak, hanem inkább a személyemnek.”

Hosszú a két döntőjével így is a magyar csapat egyik legeredményesebbje. Rajta kívül csak Milák és Szabó Szebasztián volt kétszer is egyéni fináléban.

Aki nagyot úszott

A magyar úszósportban ritka a sprinter. Szabó Szebasztián most végleg a világ élmezőnyébe került. A kedvenc száma az 50 pillangó, ebben 6. lett, csak egyetlen századdal maradt el a legjobbjától. 100 gyorson megúszta az egyéni legjobbját (12. lett), 50 gyorson pedig úgy lett 4., hogy minden futam után javított a csúcsán. Ő közel volt az éremhez.

A késõbbi negyedik helyezett Szabó Szebasztián rajtol a férfi 50 méteres gyorsúszás döntõjében a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 24-én Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A nagy magyar szám: a vegyes

400 vegyesen hiányzott a magyar csapatból Verrasztó Dávid, aki többször nyert már érmet világbajnokságon. Ő leállt az edzésekkel, amikor bejelentették, hogy Japán mégsem rendezi meg a vébét, és mire kiderült, hogy Budapest beugrik, már nem érezte azt, hogy fel tudna készülni.

200 vegyesen így is volt magyar döntős, a 19 éves Kós Hubert. Tőle nagyon sokat várt előzetesen Sós Csaba szövetségi kapitány, abban bízott, hogy érmekért lehet harcban, „benne van, hogy kiugró világbajnoksága lesz”. Kós végül 6. lett 200-on, amiről Sós azt mondta, hogy a „helyezése dicséretes. Fejet kell hajtani, ez előrelépés. De az időeredménye nem”, és a remélt áttörés elmaradt.

Kós tavaly a Duna Arénában junior világcsúcsot úszott (1:56.99), attól az eredményétől elmaradt a döntőben (1:57.26). Azt nem lehet mondani, hogy több volt benne, a medencéből kiszállva még adott egy interjút, amiben elmondta, hogy az utolsó ötven méteren mindent kiadott magából, egyáltalán nem hagyott semmit a távban. Aztán rosszul lett, ápolásra szorult.

400 vegyesen Kós nem, de Holló Balázs óriási egyéni csúccsal döntőbe jutott. Ott aztán teljesen elfogyott, azt mondta, hogy miután meglett a finálé, eltűnt belőle a tűz.

A nőknél a tavalyi olimpián 400 vegyesen már ott volt a döntőben Hosszú Katinka mögött a 6. helyen Mihályvári-Farkas Viktória, ő most nem jutott döntőbe, a 9. helyen végzett. Azt nyilatkozta, az elmúlt időszakban sikerült néhány kilogramm izmot is felszednie, ezt azonban a vízben egyelőre még nem bírja el, korábban kezd savasodni. De hozzátette, hogy fiatal még, és a 2024-es párizsi olimpián szeretne a legjobb formájában lenni. (Mihályvári-Farkas 1500 gyorson az olimpián 12. lett. Most is, de majdnem 24 másodperccel lassabban úszott, mint tavaly.)

Hosszú Katinka Mihályvári-Farkas Viktóriát vigasztalja, miután kiderült, hogy a fiatal versenyező lemaradt a 400 méteres vegyesúszás döntőjéről Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Mellúszásban elment mellettünk a világ

Mellúszásban a férfiaknál és a nőknél sem volt esély a döntőbe jutásra. A férfiaknál eleve nem indult 200 méter mellen senki, 50 és 100 méter mellen két 28. hely jött össze. A nőknél 200-on Békési Eszter 16. lett, 50 méteren egy 19., 100 méteren egy 36. hely jött össze.

Erről előzetesen Sós azt mondta:

„A mellúszásról azt kell tudni, hogy hosszú évek óta messze vagyunk a nemzetközi szinttől, miközben ezt megelőzően kimagasló mellúszóink voltak. Elég csak a Gyurta Dánielre gondolni, vagy Kovács Ágira, ha pedig még jobban visszamegyünk az időben, Rózsa Norbertre. Aztán egy idő után azt láthattuk, az edzők nem mentek rá annyira a mellúszásra, emiatt jött létre egyfajta lyuk.”

Háton is messze a dobogó

Jobb a helyzet a hátúszásban, férfiaknál és nőknél is volt döntősünk a 200 méteres távon, sőt mindkét fináléba ketten is bejutottak. Más kérdés, hogy a dobogóra nem volt esélyük. A férfiaknál Telegdy Ádám megbízhatóan hozza a döntőket, de az éremtől ezúttal is messze volt, 6. lett, az országos rekordot – bár szerette volna – nem tudta megdönteni. Ugyanebben a számban Kovács Benedek Bendegúz 8. lett, ő az elődöntőben egyéni csúcsot úszott.

A nőknél a magyar csapat legfiatalabbja, a jövő héten 16 éves Molnár Dóra 7. lett, a rutinosabb Burián Katalin a 8. Előbbinél ez biztató, utóbbi nem először panaszkodik arra, hogy hiába edz nagyon sokat, a versenyeken ez egyszerűen nem jön ki belőle.

Gyorsúszásban Németh Nándor továbbra is ott van a szűkebb elitben, bár hullámzó világbajnoksága volt. 200-on csak 19. lett, 100-on is többször éppencsak átcsúszott, aztán a döntőbe jutásért szétúszásban döntött országos rekordot. Végül 6. lett. A váltóban a döntőben nagyot úszott ő is.

A mindössze 16 éves Pádár Nikolettnek az egyéni nem jött össze, váltóban viszont kifejezetten jó időt úszott. Benne is sok lehet még. A még mindig csak 20 éves Késely Ajnából viszont továbbra sem jön ki, amit várnak tőle, és vár saját magától is (400-on és 800-on is 12. lett).

Mégsem az érmek számítanak

A vébé végére aztán már Sós Csaba szövetségi kapitány is arról kezdett beszélni, hogy nem érmekben kell gondolkodni, hanem értékelni kell a döntős helyeket is, márpedig 18 fináléban is volt magyar. „Jó szereplés volt, lesz még följebb is” – értékelt Sós.

A Nemzeti Sportnak meg azt mondta: „Kívánom, hogy más sportág is így hozza a minőséget. De persze látom én is a hibákat, azt is tudom, hogy változtatnunk kell, ugyanakkor nem tudom megmondani, mikor volt ennyi döntősünk vb-n.”

Jövőre újra világbajnokság, az már komolyabb erőfelmérő lesz, két év múlva múlva olimpia. Milák ott is óriási favorit lesz.

A mostani világbajnokságon pedig jönnek a nyílt vízi úszók, éremesélyekkel: Rasovszky Kristóf a legutóbbi vilgábajnokságon 5 kilométeren aranyat nyert, az olimpián 10 kilométeren 2. lett, Olasz Annának pedig 25 kilométerről van már világbajnoki ezüstje.