Budapest arról sem dönthet egyedül, hogy energiatakarékosabbra cseréljék az izzókat, és így kéne megküzdeniük az energiaválsággal

Hamarosan rá fog robbanni az energiaválság a magyar településekre, mert a kormány június eleji bejelentése szerint nemsokára már csak a lakossági fogyasztók vehetik igénybe a rezsicsökkentett árakat, az önkormányzatok nem. A változás komoly gondokat okozhat Budapest számára is, hiszen a fővárosi önkormányzat már enélkül is komoly anyagi nehézségekkel küzdött.

Fotó: Halász Júlia

Többek között ezért is hívta össze Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délelőttre az első budapesti energiacsúcsot, melyen a főváros vezetése és kerületi polgármesterek mellett a fővárosi közműcégek igazgatói, civil szervezetek vezetői és energetikai szakértők beszéltek arról, hogy szerintük mi lenne a teendő. Karácsony felvezető beszédében elmondta, a fővárosnak van ugyan elfogadott klímastratégiája, de most ennél szűkebben fókuszálnának, és elsősorban arra keresik a választ, hogy a főváros irányítása alá tartozó intézmények, cégek esetében mit lehet most tenni.

Mint Karácsony fogalmazott, az ukrán-orosz háború nyomán még inkább világossá vált mindenki számára, hogy az energiakérdés egyben gazdasági és demokráciakérdés is, az EU pedig meg is hirdette az energiafüggetlenség elvét, azaz hogy el kell érni, hogy az EU tagállamai ne vásároljanak kívülről energiát.

Ehhez csatlakozna Budapest is: a főpolgármester elmondása szerint a céljuk, hogy a budapesti közszolgáltatások energiafüggetlenné válhassanak, azaz a város működtetéséhez szükséges összes energiát a város teremtse elő. A cél eléréséhez pedig egyszerre lesz szükség a termelői kapacitás bővítésére, mellette viszont csökkenteni is kell a város energiaigényét. A főváros korábban azt vállalta, hogy 2030-ig 40 százalékos kibocsátás-csökkentést hajt végre, most emellett jelenik meg célként, hogy addigra a közmű-szolgáltatások fogyasztásához szükséges energiát helyben termeljék. Karácsony szerint ez ambiciózus, de teljesíthető cél, ha a tervezett energiahatékonysági és termelési beruházásokat végre tudják hajtani. Emellett számíthat az is, ha folytatják a már megkezdett integrációs politikát a fővárosi közműveknél, mert így sokkal hatékonyabban tudják kihasználni a rendszerben rejlő erőforrásokat. Példaként említette, hogy ma már a hulladékgazdálkodás és a távhőgazdálkodás egységesítve van, ezért sokkal hatékonyabban tudják kihasználni a hulladékégetőben lévő lehetőségeket. A további integrációhoz azonban fontos, hogy a közműcégek fővárosi tulajdonban legyenek, ezért jövőre vissza akarják szerezni a fővárosi csatornázási műveket.

Letekert légkondi