Nyu Jorkot támadják az oroszok

A múlt héten még csak pletykaszinten rebesgették, mostanra kvázi megerősítést nyert, hogy az orosz hadvezetés a hadsereg főkomisszárjára, Gennagyij Zsidko vezérezredesre bízta az ukrajnai hadműveletek vezetését. Ez némileg különös döntés, Zsidko ezidáig a vezérkar politikai csoportfőnökségét vezette, nem szolgált harcoló alakulatoknál. Új szerepét hivatalosan ugyan még mindig nem jelentették be, de vasárnap már Zsidko kísérgette Szergej Sojgu védelmi minisztert ukrajnai látogatásán. Az Institute for the Stidy of War (ISW) elemzése szerint látogatásról szóló beszámolók sajátossága volt, hogy a védelmi minisztérium az eseményről közölt képeken és videón kihomályosította Zsidko névtábláját, így arról nem lehetett leolvasni beosztását.

Szergej Sojgu védelmi miniszter és a hadsereg eddigi főkomisszárja, Gennagyij Zsidko vasárnap frontlátogatáson jártak Ukrajnában. A hírek szerint Zsidko vette át a műveletek vezetését. Zsidko névtábláját ezen a felvételen is elhomályosították. Fotó: Sputnik via AFP

Az orosz erőket mostanáig Alekszander Dvornikov, a déli katonai körzet parancsnoka vezette, de őt a hírek szerint a múlt héten leváltották. Dvornikov tapasztalt katona, az orosz haderőreform egyik kidolgozója volt, de nagyivó hírében állt, és állítólag elvesztette alárendeltjei bizalmát.

Pedig Dvornikov vezetésével az orosz erők kis híján elérték minimális célkitűzésüket. Vezetésével két hónap alatt sikerült bevenniük Szeverodonecket, ahol a hétvégén konszolidálták a megszerzett területeket. Ugyanakkor Luhanszk megye egészét még mindig nem sikerült megszállniuk, ebben útjukat állja Liszicsanszk városa. Bár a múlt héten áttörést értek el ezen a frontszakaszon Toskivkánál, Zoloténél és Hirszkénél is, illetve egyre inkább fenyegetik a város déli utánpótlási vonalait, előrehaladásuk a hétvégén lelassult.