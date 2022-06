Több rendőr is fegyelmit kapott az aszódi kettős gyerekgyilkosság ügyében

Lezárult a tényfeltáró vizsgálat, amelyet az Aszódon történt kettős gyilkosság ügyében indított az országos rendőrfőkapitányság 2022. május 27-én, tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság az Indexet.

A két lány eltűnését édesanyjuk jelentette be a rendőrségen, azt is elmondta, hogy a gyerekek veszélyben lehetnek. Bár a rendőrök értesítésre kivonultak a házhoz, nem mentek be.

„Az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú ­– fenyítéseket szabtak ki. A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a gyermekek halálára” - közölte az ORFK sajtóosztálya.