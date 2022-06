Az orosz hadsereg eltalált egy stadiont Mikolajivben

Az orosz erők reggel nyolc rakétát lőttek ki a dél-ukrajnai Mikolajiv városra, és eltalálták központi stadionját is – mondta el Olekszandr Szenkevics mikolajivi polgármester az Ukrajinszka Pravdának.

A városvezető szerint az ukrán légvédelem három orosz rakétát megsemmisített, a többi a település különböző részeiben csapódott be. A stadionon kívül találat érte a 79-es dandár katonavárosát is, ami most üresen áll, a háború elején ugyanis a benne lévő egyik laktanyát találat érte, ezért az egész katonai területet kiürítették, ennek ellenére az orosz erők továbbra is időről időre támadást intéznek ellene. A stadionban szintén nem tartózkodtak emberek a támadás idején – közölte a polgármester, aki szerint a rakétacsapásokban senki sem sérült meg.

Tüzérségi lövedékek Mikolajiv mellett június 12-én. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az urkán vezérkar legfrissebb összesítése szerint eddig kb. 35 250 orosz katona halt meg Ukrajnában. Az ukrán erők megsemmisítettek 217 orosz repülőgépet, 185 helikoptert, 14 hadihajót, 1567 harckocsit, 3704 páncélozott harcjárművet, 778 tüzérségi és 102 légvédelmi rendszert és 243 rakéta-sorozatvetőt.

Az ukrán katonai hírszerzés közben arról tájékoztatott, hogy fogolycserével kiszabadítottak 16 katonát (köztük két tisztet), és egy polgári személyt. Cserébe 15 orosz foglyot adtak vissza. A műveletet Herszon és Mikolajiv megyék közigazgatási határán hajtották végre. (MTI)