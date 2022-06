Balatoni bisztrós: „Biztos, hogy még emelni fogom az árakat”

„Minden drágább lett, még biztos, hogy emelni fogom az árakat” - mondja a balatonszemesi Kishalász bisztró tulajdonosa.

A családi vállalkozásnak ez már a 28. szezonja, de ilyen drágulás még nem nagyon volt: átlagosan 15-20 százalékkal emelkedtek az árak, főleg az alapanyag- és energiaköltségek miatt. Például rengeteg étolajat használnak, de rájuk nem vonatkozik a hatósági ár. A hekket így már 700 forintért adja (100 g), ez tavaly 600 forint volt, szintén száz forinttal lett drágább egy korsó sör, de a tulaj már eldöntötte, hogy még emelni fog a 700 forintos áron.

„Nagyon vegyes a vendégkör, hiszen itt van a kikötő, ahol százmilliós hajók is állnak, de a szabadstrandról is érkeznek családok, akik már alaposan kiszámolják, hogy mire futja a pénzükből. Az üdítő például gyakran már nem fér bele a keretbe” - magyarázza a Kishalász tulaja. Itt 350 forint a lekváros palacsinta, 450 forint a diós, egy klasszikus bolognai spagetti pedig 2450 forint.

Valóban vegyes a balatonszemesi vendégkör. Sorra épülnek a parton a luxus apartmanházak. Például az tavaly derült ki, hogy az állam a Nagygyörgy Tibor által tulajdonolt Biggeorge Property Zrt.-nek adta el mintegy egymilliárd forintért a Hattyú kempinget. „A Szemesbay Resort Balatonszemesen, közvetlenül a kikötő mellett, a vízparton épül, csendes, zöld környezetben, a központtól sétatávolságra” - olvasható a beruházás oldalán. Az építkezés ősszel kezdődhet, a helyi pletykák szerint akár kétmillió forint is lehet majd egy négyzetméter.

Aki ilyen áron is lakást tud itt venni, annak valószínűleg soha nem lesz drága a Balaton. Tavaly is itt nyaraltam, ezért például tudom, hogy a klasszikus büfé-kaják közül a hot-dog 550 forint volt. Idén is bejártam több büfét a strandnál, illetve a strandtól kicsit távolabb, és a hot-dog most inkább 700 forintba kerül, de árulják már ezer forintért is.

A másik kardinális kérdés a palacsinta és a lángos ára szokott lenni. Tavaly ettem palacsintát 200 forintért, de a többi helyen a klasszikus lekváros vagy fahéjas palacsinta 300 forintba került. Ez kevesebb, mint 1 euró, ami egy külföldinek nevetségesen olcsó lehet. Most több helyen még látszik is, hogy átírták a tavalyi árakat 300 forintról 350 forintra, ami 16 százalékos inflációt jelent, míg ugye a hivatalos KSH-adat 10,7 százalék volt májusban. Van olyan szemesi büfé is, ahol a palacsinta ára lépést tart a forint gyengülésével, és már 400 forint a palacsinta.

Tavaly még csak legenda volt Balatonszemesen az 1500 forintos sajtos-tejfölös lángos, de idén már tényleg ez a valóság, már találni olyan lángosozót, ahol ennyibe kerül (igaz, ez messze a legfinomabb is). A legolcsóbb sima lángos tavaly 500 forint volt, de inkább a 600-700 forint volt a jellemző. Az idei szezonra viszont már a 700 forintos lett a legolcsóbb változat, az átlag inkább a 800 forint, ha pedig tesznek/szórnak is rá valamit, akkor biztos, hogy ezer forint fölé megy az ára.

Kivéve a vasútállomásnál, ahol nagyon érdekes az árképzés. Ugyanis 800 forint a sima lángos és 980 forint a sajtos-tejfölös. Itt tehát csak 180 forinttal dobja meg az árat a sajt és a tejföl, míg a többi helyen 500-600 forinttal lesz attól drágább a lángos, ha sajt és tejföl is kerül rá.