Hetvenezer forinttal próbálják megvenni a megszállt területek lakóit az oroszok

A legfrissebb, kedd kora reggeli hírek szerint legalább 16 halottja és hatvan sérültje volt az orosz rakétacsapásnak, ami egy zsúfolt bevásárlóközpontot ért a fronttól távoli, a Dnyeper folyó partján álló Kremencsukban, Ukrajna középső részén. Ez a hétfői rakétacsapás újabb jele annak, hogy az orosz hadsereg egyébb erőforrásai kimerülése miatt egyre inkább tüzérségi bombázásokkal és rakétacsapásokkal vívja háborúját Ukrajna ellen. És mert precíziós csapásmérő eszközei is fogytán vannak, illetve mert eleve se tartózkodnak polgári célpontok támadásától, egyre több hasonlóan súlyos, polgári áldozatokat követelő csapásra lehet számítani, írja legfrissebb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW).

Lángol a kremencsuki bevásárlóközpont az orosz rakétacsapás után. Fotó: STR/AFP

Már csak azért is várható, hogy egyre több ehhez hasonló rakétatámadást indítson az orosz hadsereg, mert a nyugati elemzők szerint tényleg egyre nagyobb problémákat okoz emberveszteségeik pótlása. A brit védelmi minisztérium szerint egyre inkább rászorulnak tartalékosaik bevetésére, hogy egyáltalán feltölthessék az Ukrajnában bevetett dandárjaik harmadik zászlóaljharcsoportjait (BTG). Békeidőben, legalábbis papíron egy dandár mindössze két - a gyakorlatban gyakran csak egy - BTG-t tud kiállítani, és mert Vlagyimir Putyin a közvélemény kordában tartása végett továbbra se kíván háborút hirdetni, nem tudnak mozgósítani se.