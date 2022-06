30 évet kapott R Kelly

Harminc év börtönre ítélte a New York-i bíróság az 55 éves R Kellyt szerdán. A chicagói énekes három éve van előzetesben, több eljárás is folyik ellene, most nők és gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt mondták ki bűnösnek. R Kelly évtizedekig tartott fent egy olyan rendszert, amiben rajongóit, feltörekvő énekeseket, kiskorú lányokat tartottak fogva, és használtak ki.