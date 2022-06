Ez életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara

A redőnyöket tökig lehúztam a lakásban, a macska nem tud napozni, de nem is baj, mert újabban napallergiás. Sok levegő nincs, és sötét van, viszont csak 27 fok. A klímát még nem kapcsoltam be.

És nem is merem bekapcsolni, mert félek, hogy azonnal dörömbölne az ajtómon Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, aki már június közepén megmondta, hogy ha árnyékot adó fák vannak a ház előtt, és éjjel szellőztetünk, majd reggel azonnal becsukjuk az ablakokat, nem is kell klímázni, hűvös marad a lakás. Főleg, ha nem Budapest belvárosában próbálkozunk ezzel, hanem mondjuk egy nagyobb park közvetlen közelében. És nem akkor, amikor negyvenfokos nappali csúcsok, illetve éjszakai huszonakárhány fokos minimumok fenyegetnek. Ha csak az előrejelzéseket nézem, csütörtökön már reggel be fogom kapcsolni a klímát, és sanszosan Ürge-Vorsatz Diána sem fog tudni a 23 fokos lakásával dicsekedni Twitteren. A meteorológusok szerint megdőlhet az aznapi melegrekord, az előrejelzések szerint lazán elérheti a negyven fokot a hőmérséklet.

Egy gyógyszertár utcai hőmérője a franciaországi Monpellier-ben, 2022. június 17-én Fotó: PASCAL GUYOT/AFP

Június 30-án az eddigi rekordot 1950-ben mérték Pécsen, akkor 38,9 fok volt. A valaha mért legmelegebb magyarországi hőmérsékletet 2007-ben jegyezték Kiskunhalason: 41,9 fokot. A legmagasabb napi minimumot szintén 2007-ben, július 20-án jegyezték fel, Pécs-Árpádtetőn aznap hajnalban 27,9 fok volt. Ehhez képest az héten egész hűvösek lesznek az éjszakák az Időkép előrejelzése szerint várható 22-24 fokokkal.

Nem csak Magyarországon izzadunk a pokoli melegben, a világ nagy részén csúnya hőhullámok vannak. A CBS cikke szerint az Egyesült Államokban, Minnesotában egy héttel ezelőtt a negyven fok feletti hőség miatt volt autó, aminek berepedt a szélvédője, néhol az útburkolat is megrepedt vagy meghajlott, Kansasben pedig szarvasmarhák pusztultak el a meleg miatt. De Nyugat-Európában is több helyen mértek negyven foknál magasabb hőmérsékletet, Délnyugat-Franciaországban például 42,9 fokos csúcsot jegyeztek fel, és hasonló értékek voltak Spanyolországban és Németországban is.

Németországban az ukrajnai háború okozta energiahiány miatt arra kérték a lakosságot, hogy ha lehet, kevesebb áramot használjanak, bár a németeknél egyébként sem annyira elterjedt a légkondicionálás, miután korábban a 35 fok feletti hőmérséklet sem volt túl általános. Most már az.

Pedig még csak június vége van, gyakorlatilag most kezdődik a nyár, vagyis bőven benne van, hogy ennél is keményebb hőhullámok érkeznek a következő hetekben. A Vox cikke szerint az Egyesült Államok meteorológiai szolgálata is az eddigieknél melegebb júliusra, augusztusra és szeptemberre számít. Vagyis minden jel szerint pokolian forró nyarunk lesz – amit néhány év vagy évtized múlva már vissza fogunk sírni, mert úgy tűnik, ez életünk hátralevő részének leghidegebb nyara.

Ürge-Vorsatz Diána is ezt írta egy június eleji bejegyzésében, hogy a most várható „egész nyári átlag akár 2 fokkal is a szokásos felett lehet”, és „amikor életünk egyik legforróbb nyarában sülünk meg, gondoljunk arra, hogy ez lehet a maradék életünk egyik leghűvösebb nyara”.

Fotó: Kristóf Balázs

A hőhullám kifejezést a Köpönyeg.hu szerint abban az esetben használhatjuk, ha legalább öt egymást követő napon a hőmérséklet legalább 5 fokkal haladja meg a normál maximumot. (Mondjuk azt, hogy mi számít „normálnak”, az elmúlt évek és évtizedek időjárását nézve egyre nehezebb megmondani.) A hőhullám nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy jön az extrém meleg légtömeg, ami nagyon lassan halad, és egyre melegebb van miatta. Hasonló jelenség a hőkupola is, ebben az esetben úgy szorul be a meleg levegő, mint egy lefedett fazékban, a hőhullámokkal ellentétben egy ilyen jelenség hetekig is eltarthat.

Egy-egy hőhullámmal járó extrém meleg az egészséget is veszélyeztetheti, ilyenkor viszonylag könnyű kiszáradni, vagy napszúrást, esetleg hőgutát kapni. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) egy nemrég kiadott jelentése szerint „már rendszeresen vannak hőhullámok, amelyek meghaladják egyes fajok fiziológiai küszöbértékét”. Vagyis a hőhullámok miatt elpusztulhatnak akár a vadon élő, akár a tengerekben és tavakban élő állatok is. A legutóbbi, június közepi nyugat-európai hőhullám során a Földközi-tenger hőmérséklete az átlagosnál például 9 fokkal volt több. De ugyanígy veszélyt jelenthet egy hőhullám a növényekre is, megnőhet az erdőtüzek kialakulásának veszélye, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat tud okozni.

És ez csak egyre rosszabb lesz. A Vox cikkében látható ábra szerint míg a hatvanas években átlagosan évi két hőhullám volt, addig a 2010-es években már hat. És közben nyilván nemcsak a hőhullámok száma, de a hossza és az intenzitása is emelkedett.

Fotó: Kristóf Balázs

Szakértők szerint az is aggasztó, hogy a hőhullámok egyre korábban jelentkeznek, sokszor már a tavaszi hónapokban is, amikor az emberek még nem feltétlenül készültek fel a szélsőséges melegre. Ahogy melegszik az idő, az emberi test idővel alkalmazkodik a meleghez, ehhez azonban időre van szüksége. Vagyis egy tavasszal érkező hőhullám váratlanul érheti az emberi szervezetet és növelheti az egészségügyi kockázatokat. Ettől függetlenül persze egy július végi vagy augusztus eleji hőhullám is ugyanúgy ki fog készíteni mindenkit, felesleges abban reménykedni, hogy addig felkészül a szervezetünk az extrém melegre.

De akkor mi a teendő? Mindenki költözzön vidékre egy fákkal teli kertben álló vályogházba? Ahhoz, hogy a hőséget a városokban vészeljük át, a városoknak kell átalakulniuk. Ahogy Csurgó Dénes is írta az egy évvel ezelőtti cikkében, a városok azzal tehetnek a legtöbbet az extrém hőség ellen, hogy növelik a zöld és kék felületek arányát, vagyis több növényt és vizet terveznek a városi terekbe. Megoldás lehet az is, ha a tetőket, erkélyeket, falakat borítják be növényekkel.

Hőhullám Brüsszelben június 18-án Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

És bár a városok közepén álló házakban rövid távon – rajtunk – segíthet a légkondicionálás, hosszú távon azonban minél többen és minél többször kapcsolják be a klímát, az nemcsak az áramfogyasztást fokozza, hanem a szén-dioxid-kibocsátást is, nem mellesleg pedig a globális felmelegedést. Úgyhogy marad a vályogház. Vagy a redőny, a zsalu, a spaletta, a roló és a sötétítő függöny, meg a remény, hogy hamarosan véget ér a nyár. Aztán jövőre párás szemmel gondolunk arra, hogy milyen klassz időnk volt 2022 júniusában.