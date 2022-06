Hadtestet telepítenek Lengyelországba az amerikaiak

A NATO 2017-es bulgáriai hadgyakorlatán grúz gyalogosok landolnak görög helikopterrel. A NATO madridi csúcstalálkozóján Joe Biden amerikai elnök bejelentette a szövetség keleti arcvonalának megerősítését Fotó: Király András

Jelentős mértékben megerősíti a NATO keleti arcvonalát az USA, közölte Joe Biden a katonai szövetség madridi csúcstalálkozójának nyitányán. „Vlagyimir Putyin összetörte a békét Európában. Az USA és szövetségesei pedig felveszik a kesztyűt, bizonyítván, hogy a NATO-ra minden korábbinál nagyobb szükség van, minden eddiginél fontosabb” – mondta az Egyesült Államok elnöke, majd bejelentette, hogy

állandó főhadiszállást létesítenek Lengyelországban az amerikai szárazföldi haderő 5. hadtestének;

rotációs dandárt telepítenek Romániába;

két század F-35-öst telepítenek Nagy-Britanniába;

megerősítik a balti államokban rotációsan állomásozó alakulataikat;

a haditengerészet két rombolóját Spanyolországba telepítik, ahol így ezentúl hat rombolójuk fog állomásozni;

Németországba és Olaszországba légvédelmi egységeket telepítenek.

A hadtest a hadseregnél kisebb katonai alakulat, amely általában így is legalább két hadosztályból áll. A 2020-ban reaktivált 5. hadtest alárendeltségébe jelenleg a 2. páncélos ezred, a 41. tábori tüzérdandár, a 12. repülő dandár; a 173. légideszant dandár, légvédelmi dandárok, kiképzőparancsnokságok, logisztikai zászlóaljak, felderítő és rejtjelező dandárok tartoznak.

A csúcstalálkozó nyitányaként a házigazda Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, valamint Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is arról beszélt, hogy „Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a biztonságunkra”. A főtitkár Kínáról is beszélt. „Kína nem az ellenségünk. Ettől persze még tekintettel kell lennünk arra, milyen hatással van a biztonságunkra az, hogy nagy összegeket fektet modern katonai képességeibe, nagy hatótávolságú rakétáiba vagy atomfegyvereibe, illetve hogyan próbálja ellenőrizni a kritikus infrastruktúrát, mint amilyen az 5G” – mondta.

(Balról jobbra) Recep Tayyip Erdogan török elnök, Joe Biden amerikai elnök, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Boris Johnson brit miniszterelnök a NATO madridi csúcstalálkozóján, 2021. június 29-én Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Stoltenberg történelminek nevezte a madridi csúcsot, ami abból a szempontból biztosan igaz, hogy utána a szövetség új tagokkal bővülhet. A madridi találkozó előestéjén Törökország visszakozott korábbi elutasító álláspontjától, és memorandumot írt alá Finnországgal és Svédországgal arról, hogy támogatja csatlakozásukat a katonai szövetséghez. Törökország azután jelezte kifogásait, hogy a két északi állam már hivatalosan is beadta felvételi kérelmét. Kissé mondvacsináltnak tűnt az ok: arra hivatkoztak, hogy Svédország és Finnország terroristákat bújtat, de terroristák alatt Erdogan török elnök politikai ellenfeleit értették.