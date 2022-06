Tempósan növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

A háziorvosok azt tapasztalják, hogy újra nő a koronavírus-fertőzöttek száma, egy laborban 5-ről 13,5 százalékra emelkedett a pozitív tesztek aránya - írta a Népszava. Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint június közepén csaknem ötezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma, a lap által megkérdezett szakembereknek ezzel ellentétes tapasztalataik vannak.

„A múlt hét elejétől rengeteg telefon érkezik a betegektől, akiknek légúti panaszaik vannak” – mondta a Népszavának Darvai László ostorosi háziorvos. A covidteszt közel az esetek felében igazolta is a fertőzést. Azt tapasztalja, hogy főként gyerekek és fiatal felnőttek körében terjed a vírus.

A Heves megyein kívül egy Dunakanyarban, valamint egy Borsodban praktizáló háziorvos is hasonló tapasztalatokról számolt be a Népszavának, ráadásul egy magánlabor adatai is a fertőzöttek számának emelkedéséről tanúskodik.

„Míg két hete a minták öt százalékában igazolódott a fertőzés, mostanra ez az arány már 13,5 százalék” – mondta a lapnak Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.