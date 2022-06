Versenyző uniós forrásokat nyert a Nyugati pályaudvar fejlesztése

Emellett a Déli Körvasút beruházás pedig nagyon jó minősítést kapott az Európai Bizottság értékelésén – írja Facebookon Vitézy Dávid államtitkár.

Vitézy azt írta, a Déli Körvasút fejlesztésére benyújtott pályázat hivatalos EU-értékelése szerint ”a javasolt projekt fontosság és sürgősség szempontjából is előre sorolandó” és „nagyon jó”. A Déli Körvasút építési költségeiről egyébként tavaly azt írták, azok olyan magasak, hogy abból Bécsben főpályaudvart fejlesztettek, Malmőben pedig városi vasúti alagutat.

A most bemutatott értékelés viszont inkább arra koncentrál, hogy „a projekt tervezett eredményei kiválóak, a fejlesztés az utasok és az árufuvarozók számára időmegtakarítást, a szolgáltatás minőségének javulását, valamint a balesetek, a környezeti károk és a jármű-üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi”.

A projekthez szükséges környezetvédelmi engedélyt egyébként 2022. február 17-én megsemmisítette a Fővárosi Bíróság, de Vitézy szerint „folyamatban van az engedély újbóli megszerzése”. Hozzátette, hogy „a Kormány eredetileg is azt tervezte, hogy a Déli Körvasút fejlesztésének kivitelezésére a CEF idei forrásain kívül a 2023-as forrásokból is igényel”. Illetve hogy „most annyi változik, hogy az idei 89,7 milliárd forintos és a jövő évi 137,7 milliárd forintos összeget egyben kell igényelni a 2023-as CEF-pályázatból idén ősszel”.

Vitézy a Nyugati Pályaudvar fejlesztésének pályázatáról is beszámolt, miszerint az Európai Bizottság részéről itt is „egyértelmű a projekt pozitív értékelése”. Azt írta, hogy „a Nyugati pályaudvar nemzetközi tervpályázaton győztes terv előkészítési munkáinak megkezdésére a Nemzeti Közlekedési Központ ezúttal is úgynevezett versenyző, tehát nem automatikusan Magyarországnak járó, hanem az EU 27 tagállama közötti versenyben pályázati úton elosztott vasútfejlesztési források terhére 2,8 millió eurót, azaz kb. 1,1 milliárd forint forrást nyert el”.