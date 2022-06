Visszavonulót fújtak Liszicsanszknál az ukránok

Harcolva vonulhatnak vissza az ukránok a keleti fronton, írja legfrissebb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Elemzőik szerint a visszavonulás Liszicsanszk feladását is jelentheti. Bár a város adottságai földrajzi szempontból a védőknek kedveznek, az orosz erők déli irányból indított támadása egyre inkább bekerítéssel fenyeget. Pláne, hogy orosz források, név szerint Rogyion Mirosnik, a luhanszki "népköztársaság" oroszországi "nagykövete" szerint az orosz csapatok Kreminánál átkeltek a Donyecen, így északi irányból is átkarolással fenyegetnek.

Ukrán katonák egy PSZH tetején, valahol Luhanszk megyében, Liszicsanszk környékén. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Ezt elkerülendő kezdhettek harcolva visszavonulásba az ukránok. Ez a fogalom lényegében azt jelenti, hogy nem csupán kivonják erőiket, hanem azok folyamatosan érintkezésben maradnak az ellenséggel, nem hagyják azt könnyen betörni a kiürített részekre. Ezzel egyrészt lassítják is az oroszok mozgását, másrészt további veszteségeket okoznak nekik.