Három hónappal a választások után elárulta a szerb posta, hogy ki gyűjtötte be a vajdasági levélszavazatokat

A vajdasági Szabad Magyar Szó márciusban írta meg, hogy olvasóik szerint a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái gyűjtik be a magyarországi levélszavazatokat. Akkor erről a saját szemünkkel is meg akartunk győződni, videót is készítettünk a minimum aggályosnak mondható gyakorlatról.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke egy kampányrendezvényen és a 444-nek is azt mondta, a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) irodával kötött szerződést a Szerb Posta. Mindenesetre eddig hivatalosan ezt nem erősítették meg, most viszont, 98 nappal azután, hogy a Szabad Magyar Szó rákérdezett, válaszoltak.

Hogy ez mennyire volt egyszerű folyamat, a vajdasági hírportál jól érzékeltette:

„Március 21. – Közérdekű adatigényléssel fordultunk a Szerb Postához

Április 5. (két nappal a választások után) – Megérkezett a Szerb Postától a tájékoztatás, hogy a választások és egyéb okok miatt a szerződést titkosították, nem adhatják ki a kért adatokat

Április 7. – Panaszt tettünk a közérdekű adatok biztosánál a Szerb Posta ellen.

Április 18. – közérdekű adatigényléssel fordultunk a CMH-irodához is.

Április 19. – Megérkezett a CMH-iroda válasza – szerintük a törvény alapján nem kötelesek válaszolni az adatigénylésünkre.

Június 6. – Emlékeztető levelet küldtünk a közérdekű adatok biztosának, hogy lejárt válaszadásra előírt hatvan napos határidő.

Június 6. – Telefonon értesítettek bennünket a közérdekű adatok biztosának irodájából, hogy a válaszra még várni kell néhány napot.

Június 28. – a Szerb Posta e-mailben értesített bennünket, hogy miután megvizsgálták és átnézték a kísérő dokumentációt, utólag megállapították, hogy a kért szerződést nem titkosították, így ennek megfelelően csatolták az általunk kért szerződést. Az első hivatalos levelünktől számítva 98 nap múlt el a szerződés megérkeztéig.”

Mint írják, a szerződésből kiderül, a szerb posta 160 ezer dinárt, azaz úgy 1360 eurót fizetett azért, hogy helyettük a Fideszhez ezer szálon kötődő CMH-iroda intézze a borítékok kézbesítését, begyűjtését. Az egyes számú mellékletből kiderül az is, hogy a posta hol adta át a szavazási levélcsomagokat a CMH-irodának: ott, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Magyar Nemzeti Tanács székháza található.