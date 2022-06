Kirúgták a rádió műsorvezetőit, utána órákon át a Rage Against the Machine dalát játszották

Egy vancouveri rádióban, a Kiss 104.9-en szerda délelőtt öt órán át folyamatosan csak a Rage Against the Machine klasszikusa, a Killing in the Name cenzúrázott verziója szólt. A dolog előzménye, hogy három népszerű, öt éve ott dolgozó műsorvezetőt kirúgtak. Egy hallgató betelefonált, azt kérte, játsszanak valami mást, de a DJ nem volt rá hajlandó.



„A KiSS-nél változások lesznek, és sajnos arról tájékoztattak minket, hogy mi nem leszünk a részei az új fejezetnek” - mondták az utolsó adásban. „Ez vegyes érzelmeket váltott ki belőlünk, ahogy azt hallhatjátok”.

A Rage Against the Machine 1992-es ikonikus tiltakozó dala, a Killing in the Name híres sora ez: "Fuck you, I won't do what you tell me". Amikor Tom Morello, a RATM gitárosa értesült az esetről, retweetelte az egyik rajongó felvetését, miszerint a dalt az elbocsátások miatt játsszák loopban.

„Egy poprádió Vancouverben tegnap elbocsátotta az összes alkalmazottját. Bárki is van ma reggel a vezérlőben, reggel 6 óta (most 9:30 van) a 'Killing in the Name'-et játssza folyamatosan. Ez gyönyörű” - írta.

(Pitchfork)