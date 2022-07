Az oroszok átkeltek a Donyecen

Az orosz hadsereg feladta a Kígyó-szigetet. Csütörtök legjelentősebb fejleményét az orosz védelmi minisztérium igyekezett jó szándékú gesztusként beállítani, bár a valóságban inkább annak tudható be, hogy a sziget megszállása fenntarthatatlanná vált. Egyrészt azért, mert az ukrán tüzérség az elmúlt két hétben belőtte a szigetet, és mivel hajók elleni védelmi rendszereket is kapott a nyugati szövetségesektől, az utánpótlást is egyre komolyabban fenyegette. Másrészt azért, mert a sziget megtartása túl nagy erőforrásokat vont el az amúgy is erőforrásproblémákkal küzdő orosz szárazföldi erőktől, miközben a sziget megtartása egyáltalán nem szolgálta a hadműveletek fő célját, a Donbász megszállását.

Az Institute for the Study of War elemzése szerint épp ezért a visszavonulásnak még a másodlagos orosz nyilvánosságban is kedvező volt a fogadtatása, bár a védelmi minisztérium spinjét a jó szándékról még a Telegramon publikáló népszerű katonabloggerek se veszik be. Ők egy ideje már bírálták az orosz hadvezetést, amiért nem adja fel a szigetet, erőket és hadianyagot vonva el ezzel a fontosabb céloktól.