Navalnijt arra kényszerítik, hogy órákig Putyin portréja alatt ücsörögjön a börtönben

Először számolt be a börtönbeli életéről Alekszej Navalnij, mióta nemrég átszállították egy szigorúbb börtönbe. A közösségi oldalain az orosz ellenzéki vezető részletesen leírta, hogy néz ki egy napja, például, hogy

fegyelmezésként mindennap órákig kell egy kényelmetlen padon ülnie Putyin portréja alatt, miközben a "dicsőség az FSZB-nek" című dal szól a hangszórókból. Navalnijt június elején a védői épp meg akarták látogatni a prokovi börtönben, amikor kiderült, hogy akkor még ismeretlen helyre szállították. Erről a helyről aztán kiderült, hogy a Melehovó 6-os büntetőtelepről, Oroszország egyik legismertebb és sokak szerint legfélelmetesebb börtönéről van szó, Moszkvától 250 kilométerre keletre, Vlagyimir városa közelében. Navalnij leírása szerint a börtönön belül is egy külön részben van, ami amolyan "börtön a börtönben", ahol gyilkosságért elítélt rabokkal van együtt.

Alekszej Navalnij 2021. június 22-én egy meghallgatáson egy moszkvai bíróságon Fotó: Sputnik via AFP

A Twitteren vicceskedve azt írta, hogy annyiban nem is nagyon él másképp, mint Putyin vagy Medvegyev, hogy az ő lakóhelyét is magas kerítés veszi körbe, ahogy - amint az Navalnij szervezetének oknyomozásából kiderült - az ő palotáikat is ilyen veszi körül. Putyin riválisának az élete sok másban nem hasonlít az őt börtönbe juttató elnökétől. Így néznek ki Navalnij napjai saját leírása szerint:

reggel 6-kor ébresztő, utána tíz perce van bevetni az ágyát és mosakodni

6.10-től tíz perc torna. Ennél sokkal több mozgás amúgy, mint látni fogjuk, nem is fér a napjába.

6.20: reggeli.

6.40-től 7 órán át munka, ami annyit jelent, hogy fapadon ülve, egy térdmagasságban elhelyezett varrógép fölé görnyedve kell varrni.

10.20: negyed óra ebédszünet.

Munka után még pár óra ülés, ezúttal nem munka, hanem fegyelmezés részeként, Putyin portréja alatt. Szombatonként 5, vasárnap 10 órát kell így ücsörögni egy padon.