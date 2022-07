Biden védelmet ígért azoknak, akik a korlátozások miatt más államba utaznának abortuszra

Amerikai nők milliói veszítették el testük feletti rendelkezésük jogát nyolc napja, amikor az amerikai Legfelsőbb Bíróság felülbírálva majd ötven évvel ezelőtti döntését lényegében eltörölte az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét. A döntést követően republikánus vezetésű államok sorában léptek életbe talonban tartott, abortuszt tiltó vagy erősen korlátozó törvények.

Joe Biden a demokrata kormányzókkal a nők reprodukciós jogairól tartott telekonferenciáján 2022. július 1-én. Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

De a republikánusok nem álltak meg ennyinél, több államban olyan szabályokat hozhatnak, amely alapján még azt is szankcionálhatják, ha egy nő egy abortuszt engedélyező államba utazik terhességét megszakítani. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke, aki élesen bírálta a Legfelsőbb Bíróság döntését, most azt közölte, hogy a szövetségi kormány védelmet fog nyújtani azoknak a nőknek, akik így tesznek.

A Legfelsőbb Bíróság ítélete amúgy túlmutat az abortusz kérdésén. A bíróság 1973-ban az amerikai alkotmány 14. kiegészítéséből vezette le az abortuszhoz, illetve általában a magánélet sérthetetlenségéhez való jogot. A mostani Legfelsőbb Bíróság ideológiailag szélsőkonzervatív többségének véleményét jegyző Samuel Alito a döntés indoklásában most azzal érvelt, hogy ez a szabadság nem volt nevesítve a 14. alkotmánykiegészítésben, és 1868-ban, amikor a kiegészítést meghozták, az amerikai államokban jellemzően tiltották az abortuszt. Bár Alito és három, Donald Trump által kinevezett bírótársa hangsúlyozta, hogy szerintük döntésüket más ügyekre nem lehet kiterjeszteni, ötödik társuk, Clarence Thomas támogató különvéleményében határozottan jelezte, hogy pont ezen az alapon a Legfelsőbb Bíróság más, korábbi döntései is felülírhatók, például a fogamzásgátlás, a homoszexuális nemi kapcsolat, vagy éppen a melegházasság alkotmányos alapjogát garantáló ítéletek.

A konzervatív többség hatodik tagja, John G. Roberts főbíró ugyan a per tárgyát képző ügyben a konzervatív többséggel szavazott, de különvéleményében jelezte, hogy nem ért egyet az ítélet általános kiterjesztésével, az abortusz alkotmányos jogának eltörlésével.

Joe Biden elnök most a demokrata vezetésű államok kormányzóival tartott virtuális konferenciáján figyelmeztetett arra az eshetőségre, hogy az abortuszt korlátozó államok azt is korlátozhatják, hogy polgáraik más államban szakítsák meg terhességüket. "Az emberek szerintem nem hiszik el, hogy ez megtörténhet. Pedig meg fog történni" - mondta, majd felajánlotta a szövetségi kormány védelmét.

Ha ez meg is valósulna, az csak további alkotmányos bonyodalmakat okozhatna. A tagállamok Matthew Wilson, a texasi Southern Methodist University politikatudomány-oktatója szerint ezt úgy értékelhetnék, hogy a szövetségi kormány "aktívan próbálja eltéríteni és aláásni a tagállami törvényeket", vagyis akár ez ügyben is a jó ideig garantáltan konzervatív többségű Legfelsőbb Bírósághoz fordulhatnak. (Via BBC)