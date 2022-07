Sikeresen megműtötték a Jókai utcai házomlásban életveszélyesen megsérült balerina gerincét, közölte az Operettszínház. Tájékoztatásuk szerint a fiatal művész szervezete "reménykeltően jól reagált a műtéti beavatkozásra, életfunkciói kedvezőek".

A Jókai utcában hétfőn leomlott párkány négy embert sebesített meg, az Operettszínház fiatal balerinája életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, és a gerine is súlyosan megsérült. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A Jókai utcában június 27-én hétfőn szakadt le egy ház homlokzatának legfelső párkánya, amit statikailag a tetőszerkezet szokott a helyén tartani. A ház tetőterében egy fejlesztő éppen luxusingatlanokat alakított ki, ami miatt a párkányt tartó tetőszerkezetet elbontották. Ilyenkor a párkányt más módon kéne rögzíteni, de a szerkezet leomlása után készült felvételeken nem látni nyomát ilyen rögzítésnek.

Fotó: Olvasónk felvétele

A leomló párkány négy ember sérülését okozta. A legsúlyosabban az Operettszínház fiatal balerinája sérült meg, gerinc- és koponyasérüléseket szenvedett.

Őt életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol először a koponyasérülését kellett kezelni. Egy ideig mesterséges kómában is tartották, amiből szerdán felébresztették. Addig a Bors informátora szerint a gerincéhez még nem is mertek nyúlni. (Via MTI)