Nagyot küzdött, de kikapott a világbajnoki döntőben a női vízilabdaválogatott

Nagy csatában, de végül alulmaradt a toronymagas favorit amerikai válogatottal szemben a magyar csapat a női vízilabda világbajnoki döntőben. Az amerikaiak a negyeddöntőben és az elődöntőben is fölényesen, öt illetve nyolc góllal nyertek. Ehhez képest a magyarok az első félidőben remekül tartották magukat, főleg védekezésben. A második félidőre aztán az amerikaiak nagyon felkeményedtek védekezésben, és fokozatosan elléptek a magyaroktól. A negyedik negyedben nagy hajrába kezdett a magyar csapat, de végül az amerikaiak kibekkelték a rohamot. Az amerikai csapatból Madeline Musselman és Ryann Neushul, a magyarból Gurisatti Gréta emelkedett ki.

Az amerikai Kaleigh Gilchrist (b) és Rybanska Natasa (j2) a vizes világbajnokság nõi vízilabda tornája döntõjében játszott Egyesült Államok - Magyarország mérkõzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. július 2-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Bő két perc után a magyarok szereztek vezetést az első negyedben, az amerikaiak egy percre rá fórból egyenlítettek, majd egy újabb előnyből a vezetést is átvették. A magyar csapat nagyon jól védekezett, az amerikaiaknak egyetlen kapuralövési kísérlete volt egyenlő létszámnál. Az előnyeiket viszont jó arányban használták ki.

A második negyed itt is, ott is kihagyott emberelőnnyel kezdődött, majd Keszthelyi Rita távolról egyből kapura lőtt egy szabaddobást, nagy gól volt. A következő támadást kivédekezték a magyarok, de aztán egy kontrafault után lefordulhattak az amerikaiak. A védők nem váltottak ki a labdát felhozó Musselmanre, aki így tisztán lőhetett, harmadik góljával visszavette a vezetést az amerikaiaknak. A negyed felénét Gurisatti Gréta előnyből egyenlített, a második gólja volt. Negyven másodperccel a vége előtt emberelőnyből újra az amerikaiak vették vissza a vezetést, Steffens közelről talált be. A félidőig már nem változott az eredmény.

A harmadik negyed újabb kihagyott magyar előnnyel indult, ami meg is bosszulta magát, Neushul akciógóllal két gólra növelte az amerikai előnyt. A következő percekben t9bb amerikai támadást is sikerült kivédekezni, majd Gurisatti is meglőtte a harmadik gólját, nagy kapáslövés volt. A fordulásból az amerikaiak a támadóidejük lejártakor kaptak egy megkérdőjelezhető ötméterest, amit Musselman magabiztosan értékesített. Újra kettővel mentek az amerikaiak. A következő támadásnál emberelőnybe kerültek a magyarok, de megint nem sikerült kihasználniuk. Neushul második góljával meg már három lett az amerikai előny, a védők nem váltottak ki rá, hosszan lóbálhatott.

A negyedik negyed Neushul harmadik góljával kezdődött, ezzel már 8:4-re vezettek az amerikaiak, egyre reménytelenebbé vált a magyar csapat helyzete. Két perccel a negyed kezdete után Vályi szép góljával sikerült zárkózni. Egy kivédekezett emberhátrány után Szilágyi Dorottya lőtt nagy gólt. Volt némi zavar, mert a technikai stáb nem indította el időben az órát, de hosszú videózás után megadták a találatot. A kényszerszünet után az amerikaiak lassítani kezdték a játékot, de 1:13 másodperccel a vége előtt Keszthelyi Rita góljával egy gólra zárkóztak fel a magyarok. Egy kivédekezett amerikai támadásnyira és egy gólnyira voltak a bravúrtól. A magyarok távolra kiszorították az amerikaiakat, de aztán Kaleigh Gilchrist egy szabaddobás után lefordult a védőjéről, és csak visszahúzni tudták. Az ötméterest a döntőben öt gólt szerző Musselman magabiztosan belőtte. Kevés idő volt már csak hátra, még Magyari Alda, a kapus is felment támadni, de nem adódott igazán jó lövőhelyzet, így az amerikaiaknak már csak az időt kellett leketyegtetniük.