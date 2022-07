New York államban számos közterületről kitiltották a fegyvereket, például a Times Square-ről

New York állam pénteken elfogadott egy törvényt, amely számos nyilvános helyről, köztük a Times Square-ről is kitiltja a fegyvereket, és előírja, hogy a fegyvertartási engedélyt kérelmezőknek igazolniuk kell lövészeti ismereteiket, illetve ellenőrzésre kell bocsátaniuk a közösségimédia-profiljaikat, hogy a kormány tisztviselői felülvizsgálhassák azok tartalmát.

Egy gang fegyverei egy rendőrségi sajtótájékoztatón New Yorkban. Fotó: Drew Angerer/AFP

A törvényt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának azon múlt heti döntése hatására hozták, amely megsemmisítette a New York-i fegyvertartási engedélyekre vonatkozó korlátozásokat. New York demokrata vezetői elítélték a bíróság döntését, mondván, hogy több lesz a fegyveres erőszak, ha több ember hord fegyvert.



Kathy Hochul kormányzó azt mondta, hogy az állam fegyvertartási engedélyekre vonatkozó szabályozása miatt van, hogy New Yorkban az ötödik legalacsonyabb a fegyveres halálesetek aránya az 50 amerikai állam közül. „Államunk továbbra is megvédi a New York-iakat a bajtól, még a Legfelsőbb Bíróság e kudarca ellenére is” - mondta Hochul.

A pénteken elfogadott törvény bűncselekménynek minősíti a fegyverhordozást az érzékeny helyek új listáján szereplő helyeken: kormányzati épületek, egészségügyi intézmények, imahelyek, könyvtárak, játszóterek, parkok, állatkertek, iskolák, főiskolák, nyári táborok, függőséget támogató központok, hajléktalanszállók, időstthonok, tömegközlekedési eszközök, beleértve a New York-i metrót, olyan helyek, ahol alkoholt vagy marihuánát fogyasztanak, múzeumok, színházak, stadionok és más helyszínek, szavazóhelyiségek és a Times Square.

A bűnüldöző szervek tisztviselői és a regisztrált biztonsági őrök mentesülnek az érzékeny helyekre vonatkozó korlátozások alól.

A republikánus törvényhozók a szeptember 1-jén hatályba lépő törvény ellen szavaztak. A National Rifle Association (NRA), a fegyvertulajdonosok szövetsége szerint pedig az új New York-i törvény a Legfelsőbb Bíróság ítéletének „égbekiáltó megsértése”. (Reuters)