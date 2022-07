Orvosi segítséget kér a tapizós brit képviselő

"Professzionális orvosi segítséget" kér Chris Pincher brit konzervatív parlamenti képviselő, miután a héten felfüggesztették állásából. Pinchert azután függesztette fel Boris Johnson konzervatív miniszterelnök, hogy két férfi letapizásával vádolták meg. Pincher közleményében azt írta, "igazán sajnálja az okozott felfordulást", és "tiszteletben tartja" Johnson döntését.

Chris Pincher Fotó: RICHARD TOWNSHEND/AFP

Pincher csütörtökön frakcióvezető-helyettesi posztjáról is lemondott, amit azzal indokolt, hogy az előző este "túl sokat ivott. Johnson másnap, pénteken függesztette fel, miután a brit parlamenthez feljelentés érkezett róla.

A BBC-nek beszámoló szemtanúk szerint Pincher "szélsőségesen részeg" volt a Konzervatív Párt tagjainak londoni klubjában, a Carltonban. Pincher most azt mondta, hogy "mint azt a miniszterelnökkel is közöltem, szerdán túl sokat ittam, magamat és másokat is megalázva".

"A elmúlt napok stressze, tetőzve az elmúlt jó pár hónap stresszét végre meggyőzött, hogy jót tenne nekem a professzionális orvosi segítség. Folyamatában vagyok, hogy ezt igényeljem. Remélem mihamarabb visszatérhetek képviselői szolgálatomhoz" - közölte.

Boris Johnson csütörtökön Pincher frakcióvezető-helyettesi lemondása után még ellenállt azon követelésének, hogy függessze is fel a képviselőt, mondván ezzel a maga részéről lezártnak tekinti az esetet. A BBC-nek névtelenül nyilatkozó kormányzati forrás azzal védte a miniszterelnököt, hogy másnap, amikor panaszt is tettek Pincher ellen, már gyorsan cselekedett. A felfüggesztés a gyakorlatban csak a konzervatív frakciótagságra vonatkozik, Pincher a jövőben függetlenként vehet részt a parlament ülésein.

Pinchernek amúgy nem ez az első esete. 2017-ben egyszer már le kellett mondani a frakcióvezetésben betöltött posztjáról, amikor Alex Story olimpikon evezősnek és konzervatív aktivistának tett kéretlen ajánlatot, de miután pártja etikai testülete felmentette, visszakaphatta funkcióját. (Via BBC)