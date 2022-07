Timothy Snyder: Putyin tízmilliókat éheztet ki Afrikában, hogy aztán a meginduló migrációval destabilizálja Európát

De szépen nő ez a búza, csak nehogy baja essék Fotó: SERGEY GUNEEV/Sputnik via AFP

Vlagyimir Putyin arra készül, hogy kiéheztesse a fejlődő országok egy részét, ez háborús tervének következő lépése – írja twitteres elemzésében Timothy Snyder. A Yale történészprofesszorával hat éve készítettünk interjút; később írtunk a könyvéről, amely részletesen foglalkozik Orbán rendszerével is; és közzétettük 20 tanácsát az illiberális rendszerekben élőknek. Legutóbb az orosz propagandáról kifejtett gondolatai kavartak nemzetközi vitát.

Snyder most azokra az egyre aggasztóbb hírekre reagál, miszerint a világ egyik legnagyobb gabonaexportőrének számító Ukrajna az orosz tengeri blokád miatt nem tudja eljuttatni terményeit Afrikába és Ázsiába. Ha a 20 millió tonna gabona megrohad a raktárakban, az olyan élelmezési válságot okozhat, ami a világpolitikát is átformálhatja. Nem véletlenül próbálja kimenekíteni az életet jelentő árut Ukrajnából az USA és az EU is, sőt Magyarország is felajánlotta a segítségét. Csakhogy, ha nem az ukrán kikötőkből indulnak a szállítmányok, az sokkal-sokkal több időbe és pénzbe kerül, és még így sokkal kevesebbet lehet célba juttatni az infrastruktúra alkalmatlansága miatt.

Egyre bizonyosabb, hogy az orosz hadsereg szervezetten és nagy mennyiségben lopja a búzát az elfoglalt területeken élő ukrán termelőktől, hogy aztán azt emelt áron adják tovább a politikai szempontok szerint válogatott vevőknek. Snyder szerint azonban ennél is sötétebb a kép.

Putyin éhínséges terve olyan horrorisztikus, hogy nehezünkre esik felfogni. De a történelem segít – írja.

Az elképzelés, hogy az ukrán gabona ellenőrzése megváltoztathatja a világot, nem új. Sztálin és Hitler is erre készült. Sztálin kollektivizált mezőgazdasága mintegy 4 millió ukrán halálához vezetett, amiért Sztálin magukat az ukránokat hibáztatta, és akik felszólaltak ellene, azokat náciknak nevezte.

A valódi náciknak is hasonló elképzeléseik voltak. Hitler egyik fő háborús célkitűzése volt az ukrán gabona ellenőrzése, a termés Németországba szállítása és a szovjet lakosság kiéheztetése volt. Snyder szerint a második világháború nem kis részben Ukrajnáért és Ukrajnában zajlott, két olyan diktátor között, akik ellenőrizni akarták az élelmiszerkészleteket. Az orosz emlékezetpolitika előkészítette a terepet a 21. századi kiéheztetési tervhez. Az oroszoknak régóta azt mondják, hogy az ukrajnai éhínség baleset volt és az ukránok nácik. Ez a gabonaexport blokádját és a lopást is elfogadhatóvá teszi – írja Snyder.

Elmélete szerint Putyin kiéheztetési terve három szinten bontakozik ki.

Először is, tönkre akarja tenni az ukrán államot azzal, hogy elvágja az exportbevételektől.

Észak-Afrika és a Közel-Kelet különösen függenek az ukrán gabonától, és ha az nem érkezik meg, akkor az éhezés újabb menekülthullámot idéz elő, ami növeli a feszültségeket az EU-n belül.

És végül, a világszintű éhínség szükséges az orosz propagandához is, mert amint kitörnek az éhséglázadások és tömegesen halnak meg az emberek, Oroszország az ukránokat fogja hibáztatni, és azt fogja követelni, hogy oldják fel a szankciókat és ismerjék el a területi hódításait.

Putyin január elején Szocsiban fogadta Macky Sall szenegáli elnököt, az Afrikai Unió elnökét, hogy az élelmiszerbiztonságról tárgyaljanak. Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik via AFP

Oroszország ázsiai és afrikai embereket éheztet, hogy megnyerje a háborúját Európában

– von le végletes következtetést Snyder, aki Putyin tervét „az éhínség politikája” új fejezetének, illetve a gyarmatosítás új szintjének nevezi.

Érdekesség, hogy Szijjártó Péter pont ma fejtegette a Kossuth Rádióban, hogy „az ukrán gabona hiánya miatt feltételezhető éhínség következtében pedig a migrációs hullámok példátlan megnövekedésére is számítani lehet.”