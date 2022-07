Felére esett vissza 2017 óta a rendőrképzésre felvételizők száma

Hiába csökkentették a követelményeket, a rendőrjárőri szakképesítésre jelentkezők száma a felére csökkent az elmúlt 5 évben. Az iskolarendszeren kívüli rendőrjárőr képzés bevezetése ellenére sem lett népszerűbb a rendészeti pálya. A szakszervezet vezetői szerint a testület jelentős munkaerőhiánnyal küzd, ugyanis a jelentkezők csökkenése mellett egyre többen hagyják ott a versenyképtelen fizetésű szakmát.

A Népszava által kikért rendőrségi statisztikából kiderül, hogy 2017 és 2019 között 74 százalékkal csökkent a rendészeti szakközépiskolai képzést elkezdő tanulók száma. Bár a két évvel ezelőtti adatok már tartalmazták a 2020 szeptemberében induló, 10 hónapos képzésre jelentkezőket, a tanfolyamokat elkezdők így is csak feleannyian voltak mint 2017-ben. Ráadásul, az iskolarendszeren kívüli járőrképzés nem is ad normális rendőrvégzettséget. Aki hosszútávra tervez, annak az előrelépés érdekében vissza kell ülnie az iskolapadba.

Gál Sándor, a Független Rendőrszakszervezet tanintézet vezetője szerint a könnyítések ellenére is egyre kevesebb jelentkező felel meg a követelményeknek. Ez hozzájárul a felmondások növekedéséhez is, ugyanis olyanok jelentkeznek “akikben egy túlmisztifikált kép és a rendőrségről, aztán a kapitányságokra kikerülve megtapasztalják, milyen is a valódi rendőrélet, s bizony sokan egy-két év alatt, ha lehet, le is szerelnek.” – jegyezte meg.

Bár a Népszava megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK) betöltetlen státuszokkal kapcsolatban, a szervezet kommunkációs szolgálata szerint az ORFK nem a betöltetlen, hanem a betöltött státuszokkal számol, és az aktuális állományból sikeresen látja el a jelentkező feladatokat.

Orgovány Zoltán, az Független Rendőr szakszervezet Dél-dunántúli területi elnöke a Népszavának azt nyilatkozta, hogy igenis komoly problémát okoz az állomány csökkenése. Orgovány Zoltán megjegyezte, hogy a túlórák és jelentős leterheltség mellett, a kézhez kapott, kezdő rendőri fizetés a pótlékokkal együtt is csak nettó 250 ezer körüli összegre csúszhat fel. (Népszava)



Lénárd Lili hírösszefoglalója.