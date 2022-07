Tizenhárom éve eltűnt lány holtteste kerülhetett elő egy diósjenői ház udvarán

Holttestet ástak ki a rendőrök múlt pénteken egy diósjenői ház udvarán. 2009-ben itt veszett nyoma egy fiatal testvérpárnak, az akkor 14 éves Krisztinának és a 19 éves Alexandrának. A napokban a település alpolgármestere és a szomszédok is nyilvánosan megerősítették, hogy az egyik lány maradványai kerültek elő.

Az áldozatok testvére azt mondta a Blikknek, hogy a rendőrség gyilkossággal gyanúsítja a nevelőapjukat, aki állítása szerint szexuálisan zaklatta a lányokat. „Azért gyilkolhatott, mert magának akarta őket, és nem bírta elviselni, hogy más is közeledik feléjük.” Az RTL-nek is megerősítette, hogy nevelőapjukat vitték el a rendőrök.

A testvér azóta is ebben a házban él, a szomszéd szerint ő bukkant rá véletlenül a maradványokra. „A gyerekek eltűnése után még évekig itt élt velünk, és úgy tett, mintha ő is aggódna és keresné őket. Már az elején gyanús volt, és sejtettem, hogy köze lehet az egészhez, de akkor még nagyon kicsi voltam. Azóta sem hagyott nyugodni, most végre kiderül az igazság és megbűnhődik érte” - mondta.

A nevelőapa az utóbbi években már egy másik házban lakott a testvérével, a Blikk szerint csütörtökön vitték el a rendőrök.

A helyszínelők hétfőn folytatják a munkát.