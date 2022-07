Gondolta, elrepül Amerikába, ehelyett katonaszökevénnyé nyilvánították, és az Északi sarkkörnél találta magát

„Amikor kiléptünk a jégcsarnokból hárman, én, az operatőröm és Ivan, a parkolóban legalább tíz férfi várt bennünket – írt le egy július 1-jei különös szentpétervári eseménysort Anna Andronova, a Match Tv riportere. – Az első, ami feltűnt, hogy ketten terepszínű öltözéket és az arcukat eltakaró maszkot viseltek, a többiek civilben voltak. Egyikük megmutatta az igazolványát, mondott valamit Ivannak halkan, hogy mit, nem hallottam. Legfeljebb egy percig beszéltek egymással. Volt ott három személyautó és egy furgon, mindenfajta jelzések nélkül. Ivant beültették a furgonba, közben annyit tudott mondani, hogy később majd keresni fog bennünket.”

Így kezdődött a történet, ami napok óta lázban tartja a sport iránt érdeklődő közvéleményt Oroszországban. A szóban forgó Ivan ugyanis nem egy átlagos Ivan a sok közül: a vezetékneve Fedotov, és a 2021/22-es szezonban a CSZKA Moszkva kapusaként Gagarin Kupát, azaz bajnoki címet szerzett a KHL-ben, a világ második legerősebb jégkorongbajnokságában – őt választották posztján az év legjobbjának a ligában –, másrészt ezüstérmes lett az orosz olimpiai bizottság válogatottjának színeiben Pekingben. Utóbbi kacifántos megfogalmazás oka ismert: Oroszország a doppingügyek miatt a 2022-es téli játékokon sem versenyezhetett a saját zászlaja alatt.

Ivan Fedotov az olimpiai döntő előtt Pekingben, 2022. február 20-án Fotó: WANG ZHAO/AFP

Az hamar kiderült, hogy Fedotov elhurcolásának mi volt a közvetlen indoka – hogy az akciót őrizetbe vételnek, letartóztatásnak vagy valami másnak kellett-e tekinteni, arról nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot –, de a valós okokkal és a konkrét magyarázatokkal még adósak a „szervek”. Mint ahogy az is később derült ki, hogy egyáltalán hol van a válogatott sportoló. A szálakat egyelőre hiába iparkodik kibogozni az orosz sajtó, ám egy meghökkentő történet így is összeállni látszik.

Amit már tudunk: Ivan Fedotov közlegény az Északi sarkkörhöz, Arhangelszk nagyvároshoz és a Fehér-tengerhez közel található Szeverodvinszk városában tartózkodik, az orosz haditengerészet 907-es számú kiképző központjában. Elfogásának indoka nem volt más, mint hogy a szentpétervári hadkiegészítő parancsnokságok egyike – amelyet illetékessé minősítettek – katonaszökevényként lajstromozta őt, és rendelkezett a kényszerbesorozásáról.

Jó vásár

Ivan Fedotov a finnországi Lappeenrantában született 1996-ban, ám kisgyermek kora óta Szenpéterváron élt a család, hogy van-e finn állampolgársága, arról a különböző források különféle információkat közölnek. A kis Ivan korán megismerkedett a jégkorongsport szépségeivel, ezen belül a kapusposztot választotta, ami jó döntésnek bizonyult, már csak azért is, mert igen nagyra nőtt, mire felnőtt, 202 centiméteresre, és a testméretnek a vasak között napjaink hokijában komoly jelentősége van.

Így sem szaladt fel Fedotov hirtelen a csúcsra, első jegyzett klubja a tatárföldi „kiscsapat”, a Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk volt, első kétségkívül jó szezonja pedig a 2019/20-as a Traktor Cseljabinszk színeiben. Itt aztán a következő idénye is remekül sikerült, annyira, hogy tavaly nyáron kivásárolta őt élő szerződéséből a kirakatcsapat CSZKA Moszkva, amely 60 millió rubelt fizetett érte. Minden kopejka jó helyre ment, Fedotov vezérletével nyerte a bajnokságot a CSZKA, és a kapus az NHL-es sztárok távollétében a válogatottnak is alapembere lett, 6 meccsen 94,3 százalékkal védett Pekingben, nem rajta múlt, hogy az olimpiai döntőt bukták az oroszok.

Észrevették

Minderre érthető módon a tengerentúlon is felfigyeltek. Annál inkább, hogy az utóbbi években csodájára járnak az orosz kapusoknak odaát. Az idén az NHL legjobbja a poszton Igor Sesztyorkin lett a New York Rangersből, tavaly és azelőtt Stanley Kupát szállított a Tampa Bay Lightningnak Andrej Vasziljevszkij, a világ legtöbbet kereső hokikapusa Szergej Bobrovszkij a Florida Panthersben, szinte elképzelhetetlen a New York Islanders Szemjon Varlamov és Ilja Szorokin, valamint a Washington Capitals Ilja Szamszonov és a Dallas Stars Anton Hudobin nélkül.

Fedotov gólt kap a Metallurg Magnyitogorszktól a KHL-döntő egyik meccsén, de lesz ez még így se Fotó: GRIGORY SYSOEV/Sputnik via AFP

Presztízs, respekt és ázsió van tehát bőven, és azok a klubok, amelyek pillanatnyilag nincsenek topon, nagyon is reménykedhetnek abban, hogy egy ígéretes orosz kapus megszerzésével feljebb léphetnek. Különösen akkor, ha a KHL legjobbjáról van szó, aki talán már nem is csiszolatlan gyémánt. Így tett ajánlatot Fedotovnak a Philadelphia Flyers – amely idén a liga 4. legrosszabbja volt –, és az üzlet megköttetett: a kapus, akit még 2015-ben a 7. kör 188. helyén draftolt a klub, aláírta évi 925 ezer dolláros újoncszerződését. Rövidesen repülnie kellett volna, hogy akklimatizálódjon, készüljön, szokja a légkört, addig Szentpéterváron készült egyénileg.

Ígéret, szép szó

Csakhogy ekkor valaki közbeszólt. Vagy valakik. Valamiért. Hogy pontosan kik és miért, arról csak találgatni lehet, amit az orosz sajtó meg is tesz. Ennek egyelőre nincs akadálya, a szálak valószínűleg magasra vezetnek, de talán nem annyira, hogy rettegniük kellene miatta a sportújságíróknak.

A leginkább közszájon forgó verzió a következő. Amikor a CSZKA elvitte Fedotovot a cseljabinszkiaktól – olvasható egyebek mellett az orosz BBC összefoglaló anyagában –, akkor az említett 60 millió rubelért kapott egy szóbeli ígéretet is, miszerint a klub által kínált újabb szerződést a kapus minden további nélkül hajlandó lesz aláírni, ha úgy adódik. Igen ám, csakhogy Amerika más, NHL-szerződés sem esik be minden nap, így könnyű volt megfeledkezni a dealről, amelyet eleve nem is vethettek papírra, vagyis hivatalos jogkövetkezménye elvileg nem lehetne.

Elvileg nem, de a CSZKA nem az a klub, amellyel könnyedén ki lehet babrálni a mai Oroszországban. Az egykori legfőbb katonacsapatot még mindig katonacsapatként szokás számon tartani, és ez részben stimmel, ám csak húsz százalék erejéig. Ma már 80 százalékban a Rosznyefty óriásvállalat a tulajdonosa, melynek első embere nem más, mint Igor Szecsin üzletember, Vlagyimir Putyin orosz elnök-diktátor nyugati szankciók sújtotta tanácsadója és bizalmasa, akit a jégkorong is érdekel.

Billeg a katona

Ivan Fedotov arcán érzelmek tükröződnek Fotó: ALEXANDRE OVCHAROV/Sputnik via AFP

Ivan Fedotov megzabolázásának módja a részletek pontos ismerete nélkül is hemzseg a meghökkentő elemektől. Oroszországban változatlanul létezik sorkatonai szolgálat – erről az elmúlt hónapokban a háború miatt sokat hallhattunk –, viszont az élsportolók mindig speciális elbírálás alá estek. Már a szovjet időkben, majd később is úgy működött ez, hogy vagy hivatalosan bevonultatták őket, és a legjobbakat a katonacsapatokhoz irányították, vagy „felvették” az érintetteket a felsőoktatásba, és az egyetemek-főiskolák úgynevezett katonai tanszékein kaptak „kiképzést”.

Rejtélyesebbé teszi Fedotov esetét a CSZKA „katonacsapatsága”, hiszen emiatt szinte lehetetlen, hogy teljesen rendezetlen lett volna a viszonya a fegyveres erőkkel. Persze ez nem mond ellent annak, hogy ha szerepelt a nyilvántartásban valamilyen státusban, akkor ne lehetett volna őt – tudván, hogy az Egyesült Államokba készül távozni – egyetlen aláírás és pecsét révén katonaszökevénnyé minősíteni.

Mindenesetre nem játék és mese, amiről szó van, Fedotov az elhurcolása után a hadkiegészítő parancsnokságon rosszul lett, annyira, hogy kórházba kellett őt szállítani. Ezenfelül azóta sem tudott kapcsolatba lépni senkivel, sem Anna Andronovával, sem az ügyvédjével, sem a hozzátartozóival – és az csak napokkal később derült ki, hogy Szeverodvinszkbe szállították, ahonnan szeptember-október környékén, kiképzése után átkerülhet az északi orosz flotta egy reguláris alakulatához.

A lapok közben érdekesnek találják, hogy az orosz jégkorong világának meghatározó szereplői semmit sem mondanak. Például Szergej Fjodorov, a CSZKA vezetőedzője is néma, aki 1990-ben szabályosan elmenekült az orosz válogatottól, hogy az NHL-ben játszhasson, és rövidesen minden idők egyik legjobb orosza lett. Beszélt helyettük Oleg Maticin sportminiszter, aki ezt mondta: „Tartsák be a törvényeket, és minden rendben lesz.” Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is megnyilvánult: „Vannak törvényeink, érzelmi alapú kommentároknak itt egyáltalán nincs helyük.”

Fedotov tehát tényleg bajban van, és leginkább azon gondolkodhat Szeverodvinszk fehér éjszakái során, hogy „megbocsátanak-e” neki, és ha igen, vajon mikor. Régi és bevált szovjet módszer volt az is, hogy a „katonásított” élsportolókat „nem megfelelő” teljesítmény vagy magatartás esetén néhány hétre fegyelmezési céllal a sportpályákról a kaszárnyákba helyezték, és amint „megszelídültek”, mehettek újra edzeni és versenyezni. Fedotov esetében azonban dupla fenekű a dilemma, lévén, hogy ő aligha a moszkvai katonacsapathoz vágyik vissza. Csakhogy Philadelphiától egyelőre sokkal távolabbra került, mint a Szeverodvinszk és az amerikai nagyváros közötti tíz-egynéhány ezer kilométer.