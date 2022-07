Jön az eső

Citromsárga riasztás van érvényben kedd éjfélig, az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint a Dunántúlon délelőtt a várható záporokból és zivatarokból rövid idő alatt néhol 20-30 mm csapadék is eshet. A hidegfrontot sok helyen kísérheto majd 60-70, zivatar környezetében 70-90 km/órás szélroham. A keleti országrészben ennél csúnyább is lehet a szél, és felhőszakadásra, de még jégre is lehet számítani.

Kedden a keleti, délkeleti tájakon már csak 27-29 fok körüli napi középhőmérséklet várható.