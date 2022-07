„Függetlenség napja, kivéve ha van méhed. Akkor inkább baszd meg magad, mert minket nem érdekel, ha meghalsz vagy kisiklik az egész életed vagy tönkremegy a mentális egészséged-nap, gondolom” – ezt Jameela Jamil színésznő és aktivista írta ki Instagramjára július 4-én, a Függetlenség napján.

De nem ő volt az egyedüli híresség, aki hasonló módon fogalmazta meg aggályait az amerikaiak legnagyobb ünnepén, nem sokkal azután, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság június végén úgy döntött, felszámolja az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét. A 6:3 arányban meghozott ítéletében felülbírálták a közel ötven éve, a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletet, amely eddig szövetségi szinten garantálta, hogy egyetlen tagállam sem hozhat abortuszt tiltó szabályokat.

Kim Kardashian például Instagram-sztoriban osztotta meg Anita Elizabeth Bitton bejegyzését, miszerint „Július negyedike a függetlenség hiánya miatt elmarad. Üdvözlettel, a nők”.

Katy Perry énekesnő pedig a Firework (magyarul: Tűzijáték) című számának szövegére utalva írta azt Twitteren, hogy az Egyesült Államokban élő nőknek kevesebb joguk van, mint egy csillagszórónak.

Jessica Chastain színésznő ennél is egyértelműbben közölte véleményét. Ő az alábbi fotó mellé azt írta: „Boldog függetlenség napját kívánok én és a reproduktív jogaim.”

Padma Lakshmi modell és aktivista egy tortát sütött, rajta a felirattal, hogy az egyházat és államot válasszák külön. Bejegyzése mellé azt írta, attól tart, hogy ezen a július negyedikén nincs sok oka az ünneplésre. „Bármi történjék is, továbbra is harcolni fogunk azért, hogy eljöjjön a nap amikor minden embert ugyanazok a jogok illetnek majd, legalább a saját életével és testével kapcsolatban, hogy saját döntéseket hozhasson a magánéletében, hogy azt szerethesse, akit szeret, és békében éljen.”

Brooklyn Decker modell szintén Instagramon adott hangot annak, hogy szerinte az Egyesült Államok „nem mindenki számára nyújt biztonságot”, de annak örül, hogy amiatt, mert ezt kimondja, még nem kerül börtönbe.

Az énekesnő Halsey július elsején, napokkal a legfelsőbb bíróság döntése után a Vogue-ban megjelent nyílt levelében arról írt, hogy az abortusz „megmentette” az életét.

„Az abortuszom megmentette az életemet, és lehetőséget adott a fiamnak az ő életéhez. Minden ember megérdemli a jogot, hogy eldönthesse, mikor és hogyan élje át ezt a veszélyes és életet megváltoztató élményt. Egyik karommal a fiamat fogom, a másikkal pedig minden erőmmel harcolni fogok” – írt a 27 éves Halsey, aki 2021. júniusában szült, és aki 24 éves kora előtt háromszor is elvetélt. Elmondása szerint az egyik ilyen vetélése szorult „utógondozásra”, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban abortuszra volt szüksége, mert a szervezete nem tudta magától teljesen megszakítani a terhességet, orvosi beavatkozás nélkül pedig vérmérgezése lett volna.

Hozzá hasonlóan Lily Allen, brit énekesnő is megosztotta saját abortuszának történetét egy Instagram-sztoriban. A Page Six szerint Allen úgy fogalmazott, bárcsak abbahagyná mindenki, hogy arról posztol, milyen kivételes okok miatt volt szüksége abortuszra, mert a legtöbb ember, akit ismer, saját magát is beleértve, „egyszerűen csak nem akart egy kibaszott gyereket”, és „ez elég ok! Nekünk nem kell indokolni!”. (New York Post/Page Six)