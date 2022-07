Hadházy: Az Öveges-programra adott 13 milliárd nagyját ellopták, felháborítóan nevetséges büntetések születtek

A Gyulai Járásbíróság kedden különösen nagy, illetve nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis okirat felhasználása vétségében mondta ki bűnösnek a három vádlottat, akik az Öveges-programhoz kapcsolódóan 180 millió forint értékben egy már kidolgozott munkafüzetet és tanári segédanyagot újként és önálló fejlesztésként adtak el középiskoláknak – írja a Magyar Narancs.

Hadházy Ákos a Facebookon erről azt írta, hogy gyalázatosan zárult le az Öveges-program 13 milliárdos csalásának pere:

„8 év után Polt Péterék egészen kis halakat vittek csak bíróság elé, hogy meg legyen a látszata annak, hogy valamit nyomoztak. De még őket is felháborítóan nevetséges büntetéssel kínálták meg, nyilván azért, hogy tartsák a szájukat és ne meséljenek a megbízóikról. A három megvádolt sneci 70-70 millió elcsalásáért 1 év felfüggesztettet és 1-2 millió pénzbüntetést kapott és még a büntetett előélet következményei alól is felmentették őket ! Értik? Ellopsz 70 milliót és egy év felfüggesztettet kapsz és 1 milió bírságot. Tudni kell azt is, hogy a bíróság csak annyi büntetést adhat, amennyit Polték kérnek.”

Tanulók kémiai kísérletet mutatnak be a Bolyai János Gimnázium új természettudományi laboratóriumában Salgótarjánban 2014. február 26-án. Az Öveges-program részeként, kb. 300 millió forintos európai uniós támogatással épült a tíz oktatási intézményt kiszolgáló természettudományos labor. Fotó: Komka Péter / MTI

Az Öveges-programban az oktatás fejlesztésére adott 13 milliárd nagy részét ellopták, az OLAF 3 milliárdot követelt vissza, de a jelentésükben leírták, hogy sokkal több visszaélés lehetett, csak nem volt több vizsgálatra kapacitásuk – írja Hadházy, akinek a NAV pár éve azt: ezt a csalást csak központilag irányíthatták. „Ennek ellenére maradt három sneci kirakatpere” – írja a független parlamenti képviselő.

Hadházy azt írja:

„Így az Öveges program bemutatásával csak egy dolgot értem el: bemutattam az EU-s pénzek szervezett és módszeres ellopásának rendszerét és azt is, hogy hogyan asszisztál ehhez a magyar »igazságszolgáltatás«.”

Összejátszó cégek lopták szét az osztálytermeket, Köpeczi-Bócz Tamásnak, az EU-s fejlesztéspolitika felelősének azóta távoznia kellett. Az ügyben 2014-ben tették az első feljelentést, de a NAV nem siette el a nyomozást.