JP Morgan: Ha Oroszország visszavág az olajszankciókra, 380 dollár is lehet egy hordó olaj

A JP Morgan elemzése szerint Oroszország napi 5 millió hordó olajjal csökkentheti az olajkitermelését anélkül, hogy ezzel komolyabb pénzügyi problémát okozna a gazdaságának, miközben a világ olajellátására nézve ez katasztrofális lenne – írja a HVG.

Az elemzés szerint ha a kitermelés csak 3 millió hordóval csökkenne, az olajár túlléphetne a 190 dolláron, napi 5 millió hordónál viszont vészhelyzet alakulna ki: 380 dollárba kerülne egy hordó olaj.

A G7-országok ársapkát akarnak, hogy mérsékeljék Oroszország bevételeit, amire válaszul a Kreml dönthet úgy, hogy csökkenti az olajexportot. A JP Morgan szerint most a globális olajpiac szűkössége az oroszoknak kedvez.

A HVG azt írja, most kb. 110 dollár körül van egy hordó Brent olaj ára (bár kedden, április óta először 100 dollár alatt is jegyezték), és így is energiaválság van a világban. Az USA-ban, ami a világ legnagyobb olajtermelője, a benzinkutaknál 5 dollár fölött van egy liter benzin. Joe Biden a világ 3. legnagyobb olajtermelőjét, Szaúd-Arábiát igyekszik rábeszélni, hogy növelje az exportját, találkozik is Mohamed bin Szalman herceggel, pedig Dzsamál Hasogdzsi megöletése miatt eddig nem akart vele kezet fogni.

Elemzők szerint az ársapka nem működne, mert az orosz olaj legfőbb vásárlója most Kína és India, nagyon jól járnak, mert az oroszok az olaj árából 30 százalék kedvezményt ad nekik. (HVG)