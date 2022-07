Júniusra 29,4 százalékos éves élelmiszer-áremelkedést mért a G7 a nagybevásárlásuk során

Két és fél éve veti össze a G7 minden hónapban a nagy hazai kiskereskedelmi láncok árait: a hónap elején egy átlagosnak tekintett fogyasztói kosár alapján nézik meg, az Aldiban, a Lidlben, a Tescóban és a Pennyben mennyibe került volna egy nagybevásárlás.

Mint most írják, nagyon sokáig alig találtak érdemi különbséget: volt, hogy a 42 vizsgált termék közül valami épp olcsóbb volt az egyik vagy a másik helyen, de a kosarak összértéke látványosan együtt mozgott. Mint írják, az adatokból arra lehetett következtetni, hogy az élelmiszer kiskereskedelem legnagyobb szereplői figyelik egymás árait is, és reagálnak a változásokra.

Azonban a jelek szerint az elszabaduló infláció ezt is felülírta, és a június 30-án gyűjtött adatok alapján az egyes termékek a különböző boltokban sokkal nagyobb arányban mutatnak lényeges árkülönbségeket. Emiatt lehet az, hogy ha valaki venné a fáradtságot, és a 42 termék mindegyikét abban a boltban vásárolná meg, ahol a legolcsóbb, akkor több mint 9 százalékkal fizetne kevesebbet, mintha csak bemenne az amúgy legolcsóbban számító boltba.

A G7 cikke kiemeli, hogy olyasmivel még sosem találkoztak korábban, hogy a krumpli az egyik láncnál kétszer annyiba kerüljön, mint a másikban. Szerintük feltehetően az utóbbi helyre csak lassabban gyűrűzött be az emelkedés, és a jóval magasabb ár lesz hamarosan az irányadó minden üzletben. Hasonló történt a pékáruk esetében is, melyek ára korábban látványosan együtt mozgott, most azonban jelentős, akár 120 forintos különbség is akadhat egy kiló kenyér esetében.

A zsemle, kifli, kenyér esetén amúgy vannak láncok, ahol egyetlen hónap alatt mentek fel az árak 26-30 százalékkal.

A lap számításai szerint amúgy a teljes kosár költségei alapján az éves élelmiszer-infláció jelenleg 29,4 százalék Magyarországon. Mint írják, jól látszik, hogy már azon a szinten vagyunk, ahol nem érdekes azon elmélkedni, hogy az árstop tényleg fogja-e az áremelkedés pár százalékát.