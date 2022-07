Oroszország még nem adta fel a „nácitlanítási” terveit

Bár a hadműveletek kedvezőtlen alakulása után április elején az orosz vezetés látszólag új célt fogalmazott meg, és műveleteit a Donbassz megszállására koncentrálta, a jelek szerint a végső cél változatlan maradt, írja friss elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Ezt Nyikolaj Patrusev, a KGB-utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egykori, az orosz nemzetbiztonsági tanács jelenlegi vezetőjének keddi nyilatkozatára alapozzák, amiben arról beszélt, hogy a háború célja továbbra is a kijevi kormány megbuktatása, Ukrajna „nácitlanítása” és „demilitarizálása”, továbbá az orosz invázió végén megcsonkított ukrán állam szuverenitásának korlátozása azzal, hogy örök semlegességre kényszerítik. Márpedig Patrusev Putyin egyik legközelebbi bizalmasaként aligha mindana mást, mint amit az elnök is gondol.

Nyikolaj Patrusev, az orosz nemzetbiztonsági tanács vezetője 2022. február 21-én, a tanács ülésén, amikor Putyin elnök felkérdezte embereit Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

Ezek a célok ugyanazok, amiket Putyin az invázió kezdete előtt megfogalmazott, és amiből a kijevi csatavesztés, illetve az ukrán vezetés lefejezésére tett kudarcos kísérlet után visszavenni látszottak. Egyben az ISW szerint jelzés mindazoknak, akik valamiféle köztes megoldásban, tűzszünetben, vagy az eddigi területszerzéseket elismerő békében reménykedtek, hogy erre nemhogy ukrán, de orosz oldalról sincs nyitottság. Nem mintha ez akár Ukrajna, akár a Nyugat számára elfogadható volna.