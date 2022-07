Az állatok csak néztek, amikor egy hónap alatt kiszáradt az erdei patak, ahova inni jártak a Bükkben

Május végétől július elejéig követte végig a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület vadkamerája egy bő hónapon át követte végig, hogyan szárad ki egy erdei patak a Bükkben, ahová nagyon sokféle állat (őzek, szarvasok, vaddisznók, rókák, borzok, fekete harkályok, nyusztok) jártak inni. Cserkész Tamás, az egyesület titkár elmondta, hogy az erdőben is nagy problémát okoz az aszály, bár nem példátlan. „Korábban is voltak aszályok, korábban is száradtak ki patakok, bár most feltűnően sok mederből tűnik el a víz és már tényleg csak a legnagyobb vízfolyásokban maradt hozzáférhető víz az állatok számára.”

Ilyenkor leginkább a patakok vizének visszatartásával, kis tavak kialakításával lehet segíteni az állatokon. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság több éve dolgozik ilyen projekten. A Mátrában 189 kisvizes élőhelyet hoztak létre, vagy állítottak helyre, hogy kedvező élő- és szaporodóhelyeket teremtsenek. A Cserhátban és az Ipoly-völgy területén 15 helyszínen hoztak létre új vagy állítottak helyre régebbi vizes élőhelyeket. Tíznél több helyen kerítést építettek, hogy az értékes forráslápok, gyapjúsásos láprét vagy éppen tőzegmohás fűzláp területétől távol tartsák a károsodásukat okozó nagyvadakat és a járműveket.