Gulyás: Ha az ügyészség leállít egy nyomozást vagy nem talál elég bizonyítékot, a bíró akkor is dönthet vádemelésről

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő dél után elkezdte a Kormányinfót, ahol többek között a 410 forintos euróról, az elszálló árakról és a megszorításokról várhattak kérdéseket.

Gulyás azzal kezdte, hogy a szerdai kormány 10 órás ülést tartott, amin a fő téma a magyar gazdaság és költségvetés helyzete volt. Azt állapították meg, hogy minden pillanatnyi idegesség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A legfrissebb ipari termelés növekedési mértéke 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. A bevételek nagy része alultervezettnek fog bizonyulni. A kormány elkötelezett amellett, hogy 2022-ben és 2023-ban is tartsa a költségvetési hiánycélt.

Az árfolyamot az energiaárak, elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró a dollárral szemben és a forint is. Az egész kiváltó oka a háború, ami miatt Amerika nem gyengül, Ázsia erősödik, Európa pedig a szankciók miatt szenved. Az egész európai gazdaságot elérte az infláció, Magyarország valamivel jobban áll a térség többi országainál, árfolyamot tekintve rosszabbul.

A Gulyás azt mondta, négy fontos területen elfogadták az Európai Bizottság álláspontját.

A kormány 15 százalék alá mérsékli az egy ajánlattevős tendereket. A nyomozás elrendeléséről és a folytatásról meg a vádemelésről is a bíróság fog dönteni. Bárki nyomozási bíróhoz fordulhat. Tehát az ügyészség hiába állít le nyomozást vagy mondaná, hogy nincs elég bizonyíték, bírók dönthetnek végül úgy, hogy legyen vádemelés. Jogalkotás előtt társadalmi konzultációra időt kell biztosítani. Magyarországnak az EU-s források jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére kell fordítania.

Gulyás azt mondta, ma a mátrai erőműnél öt erőműből három nem működik. Három gázturbinás erőművet terveznek, és meghosszabbítanák Paks 1 üzemidejét is.

A konzervatív költségvetés továbbra is jellemezni fogja a kormányt – ígérte Gulyás, aki szerint sajnos azt látni, hogy magyar baloldali képviselők Európában intenzíven lobbiznak a megállapodás ellen. Gulyás szerint ennek a bizonyítéka az EP szerdai határozata is.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. május 26-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A migrációs helyzet romlott a déli határszakaszon: az előző év azonos időszakához képest 92 százalékkal nőtt az embercsempészet miatt elfogottak száma. A BM határvadászokat fog felvenni, első körben 2200-at, összesen 4000 lesz.

Ezután jöttek a kérdések. Gulyás elmondta, hogy az éhínség, ami az orosz-ukrán háború következménye, növelni fogja az illegális bevándorlók (vagyis az éhezés elől menekülők) számát.

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, egyelőre nem látják jelét, hogy spekuláció mozgatná a forint-euró árfolyamot. Arra a kérdésre, hogy hol tartanak az extraprofitadóról szóló egyeztetések, Gulyás azt mondta: „Bevezettük ezeket az adókat.”

Az ATV arról érdeklődött, hogy a kormány mit tesz a forint erősítésére, miután a nagy jegybanki kamatemelés sem erősítette, Gulyás azt mondta: leginkább pillanatnyira a gázár befolyásolja a forintárfolyamot, illetve a szankciók. Gulyás szerint ezekkel szemben keveseket tudunk tenni, az energiafüggőséget mérsékelni kell, illetve meg kell tartani a szigorú költségvetést.

Arra a kérdésre, hogy Navracsics Tibor azt mondta, nem a gyerekvédelmi törvény miatt nem adja oda a pénzt az EU, és Gulyás sem említett ilyesmit. A miniszter most azt mondta: a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a gyerekvédelmi törvény miatt, és korábban azért nem írták alá a folyósítást, mert lett ez a törvény.

Arról, hogy Orbán találkozik-e Trumppal, azt mondták, ha lesz erről hivatalos értesítés, meg fogják tudni.

Arról, hogy Varga Judit nagyon nagy megszorítást emlegetett, holott állítólag nincs megszorítás. Gulyás elmondta, hogy a megszorítás az államigazgatást érinti, mert a kormány magán kezdi a spórolást, a baloldal szokott megszorítani.

Szentkirályi elmondta, hogy megalakult egy operatív törzs, amit Kovács Zoltán vezet, és augusztus 20. körül megint 4 napos programsorozat lesz, mint tavaly, a 32 perces tűzijáték pedig Európa legnagyobbja lesz.

Arról, hogy államosítják-e az önkormányzati vízszolgáltatókat, Gulyás azt mondta, ilyen törvényjavaslatot nem terveznek benyújtani. De a háború következtében sok vízszolgáltató csődközelbe került, ezért jobb híján többen megkeresték az államot, hogy ne kerüljenek csődbe, ezért átadnák az államnak. Talán valamiféle holding jöhet létre, de egyelőre csak megkeresések vannak. Arról, hogy a rezsicsökkentésre fordított források miatt kerültek-e csődközelbe, Gulyás azt mondta, a rezsicsökkentést sikerült nullszaldósra kihozni, ezért nem kellettek külön források.

Gulyás az Index kérdésére arról beszélt, hogy az EU-s forrásokat azért tartják vissza, hogy a magyar tanárok ne kaphassanak fizetésemelést, de ha megkapjuk a pénzt, megtörténhet a béremelés.

Van-e a kormánynak tennivalója a MOL–INA-ügyben, ha a horvát állam nem tartja be az ítéletet? Be fogják tartani – mondta Gulyás.

Arra a kérdésre, hogy van-e szükség újra napi tájékoztatásra és maszkviselésre a koronavírus-számok növekedésével, Gulyás azt mondta, hogy nincs rá szükség, egyelőre nagyon alacsony számokról van szó.

A Heti Tv arról érdeklődött, hogy ki engedélyezte a velencei neonáci fesztivált, erről Gulyás nem tudott mit mondani. Arról is érdeklődött, hogy ugyanaz történik-e itthon, mint Németországban, hogy van egy náci párt a Parlamentben, és negligálják őket. Gulyás azt mondta, a Jobbikkal együttműködik a baloldal, a Mi Hazánkkal pedig tudomása szerint senki.

A Heti Tv azt is megkérdezte, miben különbözik a magyar válasz az európai politikától a recesszió/infláció ellen. Gulyás azt mondta, mi nem támogatjuk a szankciókat, mert Európa behozhatatlan versenyhátrányba kerül, ha tízszer annyiért szerezzük az energiát, mint az amerikaiak. Szeretnénk, ha Európa a józan ész útjára térne vissza, de erre kevés az esély, mert kis ország vagyunk. Bízunk abban, hogy az, amit az energiafüggetlenségért teszünk, az majd segít átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Gulyás szerint igaz, hogy van a szomszédban egy háború, de semmilyen adat nem utal arra, hogy Magyarországot elérné a háború. De ha valamelyik NATO-tagországot megtámadják, minden NATO-tagállam a segítségére siet.

A Népszava azt kérdezte, hogy terveznek-e béremelést a közfoglalkoztatottak körében, hiszen most nyújtottak be egy 20 százalékos béremelési igényt. Gulyás szerint egyelőre meg kell védeni, amit elértünk, a cél, hogy folytatódjon a rendszerváltás óta tartó legnagyobb béremelkedés.

Az egészségügyi dolgozók béremeléséről is azt mondta, hogy amíg háború van, amíg naponta változik az energia ára, addig béremelésről beszélni tévedés.

Arra a kérdésre, hogy a Kúria úgy döntött, nem volt törtvénytelen a sztrájk, bocsánatot kérnek-e. Gulyás azt mondta, tiszteletben tartják a Kúria döntését, ha a másodfokú bíróság elnézést kér, a kormány is.

A TV2 kérdéséről, hogy vannak-e olyan vállalatok, amik megpróbálják az extraprofitadót a fogyasztókra hárítani, Gulyás azt mondta, a nagy többség nem tesz ilyet. Hogy ezt honnan veszi, nem tudni.

Arra a kérdésre, hogy a főváros takarékoskodásra hívja fel a városlakókat, Gulyás azt mondta, helyes a takarékoskodás, de a józan ész határain belül. Európa ezt már nem ismeri, amikor oda jutnak, hogy nem kell fürdeni és 40 fokban csak 35 fokig szabad lehűteni a szobát, ezek abszurd dolgok.

A Telex arról kérdezett, hogy a lengyel és a cseh valutával szemben a magyar pénznem hatalmasat romlott az euróhoz képest. Gulyás azt mondta, hogy árfolyamban a forint teljesített a leggyengébben, de a V4-ek közül az infláció itt a legalacsonyabb (bár itt is magas). Gulyás szerint az árfolyamot az államadósság mértéke és az energiafüggőség magyarázza.

De az energiaárak az árfolyam miatt is nőnek, ami az inflációt is gerjeszteni fogja. Gulyás azt mondta, igen, de most az inflációt 6 százalékkal mérséklik az árstopok.