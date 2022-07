Oroszország szerdán semmit se foglalt el Ukrajnából

Február 24., az ukrajnai invázió kezdete óta az orosz hadvezetés minden nap újabb és újabb ukrán területek megszerzéséről számolt be. Egészen szerdáig, a háború 133. napjáig, amikor a háború folyamán először még a védelmi minisztérium napi tájékoztatóján se hangzott el semmi újabb területszerzésről. Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint ez összhangban áll korábbi felvetésükkel, hogy Luhanszk megye teljes területének megszállását műveleti szünet követheti, melynek célja a bő két hónapon át dúló szeverodonecki csatában megtépázott orosz alakulatok újjászervezése, állományuk feltöltése és hadfelszerelésük pótlása.

Kramatorszkból a frontra induló ukrán katonák integetnek. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A műveleti szünet tényét nem befolyásolja, hogy közben kisebb összecsapások a front teljes hosszában zajlanak. Ezeknek a kisebb alakulatokkal indított akcióknak a célja a műveleti szünet, az alakulatok újraszervezése utáni nagyobb támadóműveletek előkészítése, illetve a müveleti szünetet kihasználó ukrán ellentámadások szervezésének megzavarása lehet.

Az előbbire a legjobb példák az Izjumtól délkeletre és Limantól nyugatra zajló összecsapások. Ezen a frontszakaszon Liman elfoglalása óta nem értek el érdemi eredményeket az oroszok, a frontvonalak szerdán se mozdultak el, de az oroszok kisebb tapogatózó támadásokkal próbálják felmérni az ukrán védelem gyenge pontjait. Északnyugat, vagyis Izjum felől a brit védelmi minisztérium értékelése szerint már 16 kilométernyire megközelítették Szlovjanszkot, Liman irányából pedig folyamatos a tüzérségi előkészítés, Raihorodokot lövik, előkészítve a nyugati irányú támadásukat.