Blatter és Platini felmentése: hogyan lehet megúszni, ha valakinek szerződés nélkül csak úgy átutalnak egy vagyont?

Sepp Blatter egykori FIFA-elnök a bíróság épülete előtt ünnepel a felmentése után Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A svájci Bellinzonában található Szövetségi Büntetőbíróság felmentette a csalás vádja alól Sepp Blattert, a FIFA volt elnökét és Michel Platinit, Blatter egykori tanácsadóját, az UEFA volt elnökét. Abban az ügyben, ami annak idején véget vetett mindkettejük sportvezetői karrierjének, és hosszú évekre páriává tette őket a futballvilágban.



Maga az ügy annak idején első látásra aránylag egyértelműnek tűnt. (Az egész úgy bukott ki, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium 2015-ben közzétette titkos nyomozásának eredményeit és bizonyítékait a futballvilág vezetését behálózó korrupcióról a megelőző két évtizedben, aminek nyomán a bírósági ítéletek és az etikai bizottsági döntések sora valósággal lefejezte a kontinentális fociszövetségek vezetését.)

Az alapügy

Blatter utasítására a FIFA úgy fizetett ki 2011-ben 2 millió svájci frankot (mai árfolyamon 823 millió forintot) Platininek, aki akkoriban éppen az európai szövetség, vagyis az UEFA vezetője volt, hogy az összegről nem volt semmiféle szerződés, azt egyszerűen átutalták neki a világszövetség számlájáról.

A pénzt ráadásul klasszikusan korrupciógyanús élethelyzetben fizette ki Blatter a legbefolyásosabb kontinentális szövetség első emberének: éppen a FIFA elnökválasztása előtt, amin ő volt az egyik – régóta hivatalban lévő – jelölt, és a hegemóniáját hosszú ideje először fenyegette igazán potens ellenfél, a katari milliárdos, Mohammed bin Hammam, az ázsiai szövetség akkori elnöke. Az, hogy hová áll Európa, potenciálisan eldönthette a párharcot.

A kifizetés tényét nem tagadó Blatter és Platini azzal védekezett, hogy ez a franciának régóta járó összeg volt. Ő ugyanis UEFA-elnökké választása előtt, 1998 és 2002 között Blatter tanácsadója volt, évi 300 ezer frankos (123 millió forintos) fizetésért. A FIFA akkoriban tapasztalt anyagi gondjai miatt magasabb összeget nem is fizethettek volna ki senkinek. A két sportvezető későbbi állítása szerint Platini tanácsai annyival többet értek, hogy 1998-ban, a munkakapcsolatuk kezdetén szóban abban állapodtak meg, hogy a tanácsadó valamikor később egyben kapja meg a különbözetet.

Ez mégis csak 14 évvel később, éppen az elnökválasztási kampány idején történt meg. Az ügyben a FIFA szinte azonnal lépett, hosszú eltiltással sújtva a két sportvezetőt, a gyakorlatban megakadályozva, hogy az ettől függetlenül is leköszönő Blatter helyébe az erre esélyesnek tartott Platini léphessen. Aki az ügy miatt UEFA-elnöki pozícióját is elveszítette. A franciának ez azért is sokkoló lehetett, mert kora legjobb támadó középpályásként, majd szövetségi kapitányként, aztán nemzetközi sportvezetőként is tényleg kivételesen népszerű figurának számított a futballban – nem pedig Baletterhez hasonlóan mindig is általános gyanú övezte sportvezetőnek.

Blatterről hiába született annyi tényfeltáró anyag az évek során, a mostani az első ügy, amivel valaha vádat emeltek ellene. De rendőrségi-ügyészségi vonalon azért nem siették el a dolgot a svájciak, a duó ellen vádat csak tavaly emeltek, 6 évvel az amerikai leleplezés után.

A Josephine Contu Albrizio bíró által pénteken felolvasott ítéletből az derül ki, hogy a bíróság nem valamilyen újabban felmerült bizonyíték, hanem valószínűségek és életszerűség alapján mentette fel a vádlottakat.

Contu Albrizio szerint hihető volt a két vádlott állítása a szóbeli megegyezésükről, akárcsak az, hogy Platini évi egymillió frank körüli összegre árazta be a saját tanácsait. Utóbbit Platini fociközegen belüli elismertségére alapozta a bíró. Aki az ítéletében „életszerűtlennek” nevezte, hogy Platini hajlandó lett volna csupán a létező munkaszerződésében szereplő csekély, évi 300 ezer eurós összegért dolgozni. Azt pedig, hogy a kifizetéssel miért vártak ennyi ideig, a bíróság azzal fogadta el, hogy Platininak az anyagi helyzete miatt nem volt azonnal szüksége a neki járó pénzre.

A pénteki ítélethirdetés előtt a Reuters beszámolója szerint optimistán viccelődtek, az ítélet felolvasása közben pedig látványosan megkönnyebbültek az érintettek.

Michel Platini a felmentő ítéletet kommentálja a sajtónak Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Felmentése után Platini azt nyilatkozta, hogy a vádak miatt legendából ördöggé vált. Azt mondta, különösen a szerettei miatt örül annak, hogy „hétévnyi hazudozás és manipuláció” után végre igazságot szolgáltattak neki.

„Az igazságra végre fény derült a per során. Mindig is mondtam, hogy az igazságtalanság ellen harcolok. Az első meccset megnyertem.”

Blatter viszont még nem lélegezhet fel.

Több ügyben is nyomozás folyik ellene, a legforróbb annak az egymillió dolláros hitelnek az ügyében, amit a FIFA 2010-ben nyújtott a Trinidad és Tobagó-i szövetségnek, majd rövidesen elengedte a visszafizetést. A trinindadi szervezetet az a Jack Warner – a futballvilág egyik legkorruptabb figurája – vezette, akit országa 2015 óta nem ad ki az Egyesült Államoknak, ahol súlyos vádakban készülnek őt elítélni.

Warner ellen a korábban általa irányított észak-amerikai szövetség, a CONCACAF polgári pert indított egy amerikai bíróságon, ami kimondta, hogy a sportvezető 79 millió dollárt (31,6 milliárd forintot) sikkasztott el a szervezettől, és ezt köteles visszafizetni. Az amerikai hatóságok 2020-ban hozták nyilvánossságra, hogy bizonyítékaik vannak arról, miszerint Warner 12 részletben összesen 5 millió dollárt kapott, hogy a 2018-as foci-vb házigazdájaként Oroszországra szavazzon.