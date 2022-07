Máris megindult a küzdelem Boris Johnson megüresedő helyéért

Éppcsak bejelentette lemondását Boris Johnson a brit Konzervatív Párt éléről csütörtökön, sorra kezdték jelezni konzervatív politikusok, hogy indulnának a pártelnöki tisztségért, amihez automatikusan a miniszterelnöki poszt is jár majd.

A BBC péntek délelőtti összefoglalója szerint jelezte indulási szándékát Suella Braverman főügyész, az egykori brexitminiszter Steve Baker, illetve a külügyi bizottságot vezető Tom Tugendhat is, és arra lehet számítani, hogy a következő időszakban bőven bukkannak még fel jelöltek.

Suella Braverman Fotó: STUART BROCK/Anadolu Agency via AFP

Johnson csütörtökön úgy mondott le a pártelnökségről, hogy jelezte, miniszterelnök maradna addig, amíg ki nem választják az utódját a párt élére. Erre előreláthatólag ősszel kerülhetne sor. És ugyan Angliában egyáltalán nem példa nélküli, hogy a lemondását bejelentő miniszterelnök a hivatalában maradhat, amíg a párt nem választ új vezetőt, látva a Johnson körül kialakult hangulatot, nem biztos, hogy ez most is össze fog jönni.

Johnson mindenesetre gyorsan elkezdte feltölteni az elmúlt napok lemondási hullámában megüresedett kormányzati posztokat, hátha így elkerülheti idő előtti menesztését. Az ellenzéki Munkáspárt jelezte, hogy kész akár a parlamentben is bizalmatlansági indítványt kezdeményezni a miniszterelnök elmozdításáért, de ehhez nagyszámú konzervatív képviselő szavazatára is szükségük lenne, és egyáltalán nem biztos, hogy a miniszterelnökkel amúgy elégedetlen toryk hajlandóak részt venni egy ellenzéki indíttatású Johnson-buktatásban.

A Konzervatív Párt várhatóan a jövő héten hozza nyilvánosságra az elnökválasztás menetrendjét, és a várakozások szerint szeptemberre lehet új miniszterelnöke az országnak. A menetrend megjelenéséig elvben nem is lehet hivatalosan bejelentkezni a pártelnöki címért, de ez nem tántorítja el a képviselőket, akik így most főleg interjúkban és véleménycikkekben jelentik be indulási szándékukat.

A BBC úgy tudja, az e szándékát nyíltan bejelentő Braverman, Baker és Tugendhat mellett a Johnson bukásához a lemondásával nagyban hozzájáruló egykori egészségügyi miniszter, Sajid Javid, valamint a közlekedési miniszter Grant Shapps is fontolgatja, hogy ringbe száll, és a brit sajtóban gyakran merül fel lehetséges indulóként Liz Truss külügyminiszter, Rishi Sunak expénzügyminiszter és Jeremy Hunt exkülügyminiszter neve is.

Vannak olyan ismertebb konzervatív politikusok is, akik már jelezték, hogy nem indulnak: Michael Gove, Dominic Raab és Matt Hancock jelen állás szerint nem fog részt venni a pártelnöki versenyben.

Az induláshoz minden jelöltnek legalább nyolc párttársa támogatására lesz szüksége, majd a párt parlamenti képviselői addig szavaznak, amíg végül két jelölt marad versenyben. Ekkor megnyitják a szavazást a teljes tagság számára, több mint százezer ember szavazhat levélben, hogy ki legyen a következő pártelnök és miniszterelnök.