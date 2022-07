Még hosszabb börtönbüntetés várhat a Nobel-békedíjas Fülöp-szigeteki újságíróra

Elutasította a Nobel-békedíjas újságíró, Maria Ressa és kollégája fellebbezését a Fülöp-szigetek fellebbviteli bírósága, és egyben szigorította is a büntetést, ami a két újságíróra a rágalmazási perükben várhat.

Ressa a Rappler nevű oknyomozó portál alapítója és vezetője, a szólásszabadságért vívott harca elismeréseként kapta meg 2021-ben a Nobel-békedíjat Dmitrij Muratov orosz újságíróval közösen. Félő volt viszont, hogy a díjat már nem veheti át, a Rodrigo Duterte elnök kormányával szemben kritikus Rappler és újságírói ellen ugyanis több per is indult, ezek miatt a portált nemrég be is zárták, Ressa pedig nem akarták kiengedni az országból.

A Rappler vezetője és egyik újságírója, Reynaldo Santos Jr. ellen egy nemrég elfogadott, "kiberrágalmazásról" szóló törvény alapján indítottak eljárást, amely lehetővé teszi, hogy akár 12 évvel ezelőtt megjelent cikkek miatt is rágalmazási pert indítsanak újságírók ellen. Első fokon a két újságírót bűnösnek találták kiberrágalmazásban, amiért az akkori döntés alapján 6 hónap és 6 év közötti börtönbüntetés szabható ki. Ressa és Santos Jr. fellebbezett, de a fellebbviteli bíróság azt nem találta megalapozottnak, a három tagú bírói testület megítélése szerint az első fokon eljárásban minden kétséget kizáróan bizonyították a két újságíró bűnösségét. A másodfokú döntésben viszont már 6 év nyolc hónap szerepel, mint a legnagyobb kiszabható büntetés.

Maria Ressa Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Ressa ellen még hét másik per is folyik, a Rappler ellen is több eljárás zajlik egyszerre, többek között azért, mert a hatóságok szerint a portál külföldi tulajdonba került, miután pénzt kapott egy amerikai befektetőtől, amit tiltanak a Fülöp-szigetek törvényei. A Rappler közlése szerint Ressa és társai minden lehetságes jogi lehetőséget ki akarnak aknázni, és készek az ügyüket a legfelsőbb bíróságig elvinni.

Támogatói szerint a Maria Ressa ellen indított perek valójában politikai természetűek, Az oknyomozó újságíró tüske volt a Fülöp-szigetek autokrata elnöke Rodrigo Duterte szemében, mert egyebek mellett sokat bírálta az elnök kábítószerek ellen indított háborúját, ami a gyakorlatban valójában arról szólt, hogy mindenféle fegyveres banditák büntetlenül mészárolhattak le bárkit, akit drogkereskedelemmel, vagy akár csak drogfogyasztással gyanúsítottak.

A Fülöp-szigeteken amúgy egészen megrázó a szabad sajtó helyzete. A World Press Freedom Index alapján az ország a 138. helyen áll a világ 180 országának rangsorában, a Committee to Protect Journalist szervezet szerint pedig mindössze hat ország van a világban, ahol az újságírók gyilkosainak kevésbé kéne tartani hatósági megtorlástól. (Rappler, Guardian)