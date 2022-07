Ráfázik, aki Európában él, egy légköri jelenség miatt itt sokkal melegebbek lesznek a nyarak, mint bárhol másutt

Nyár van, és meleg. Sokszor melegebb, mint korábban. És a nagyon meleg időszakok is sokkal hosszabb ideig tartanak. Ennél pedig melegebb is lesz, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel ez itt most életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara. A nyarakat pedig – nagyon úgy néz ki – még melegebbnek fogjuk érezni, ha Európában élünk.

Egy új tanulmányban arra jutottak, hogy Nyugat-Európában háromszor-négyszer olyan gyorsan növekednek a hőhullámok – amik gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig is tartanak –, mint a Ráktérítő és az Északi sarkkör közötti területek többi részén, például az Egyesült Államokban és Kanadában. A Nature Communications folyóiratban közzétett tanulmány szerint a növekedés a futóáramlatban bekövetkezett változásokkal függ össze, azzal a légköri folyónak is nevezett gyors áramlattal, amely az északi félteke felett szállít nagy mennyiségű vízpárát nyugatról keletre. Ennek hatására alakulnak ki áradások, aszályok.