Titokban hivatalos látogatást tett Ukrajnában Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka

Ukrajnában járt a Magyar Honvédség parancsnoka. A látogatásról az ukrán hadsereg vezérkarának oldalán tettek közzé képes beszámolót – írja az Index. A poszt szövege szerint kisebb küldöttség érkezett Ukrajnába Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével.

A magyar altábornagy találkozott Valerij Zsaluzsnijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával is. Zsaluzsnij azt mondta: a látogatás annak a jele, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban.

Az ukránok beszámolójából az is kiderült, hogy a magyar delegáció egy hosszabb körutat tett Ukrajnában, jártak Dnyipróban, Krivij Rihben és Mikoljivban is. Északkeleten voltak a szintén bombázott Harkivban és Csernyihivben is.

A Magyar Honvédség parancsokának útjáról a kijevi magyar nagykövetség is csak az ukrán vezérkar beszámolóját osztotta meg, más hivatalos tájékoztatás eddig nem történt.