A kormány új videójában már elhangzik, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát

A régi filmhíradókat idéző kampányfilmet tett közzé a kormány, ami az előzővel ellentétben már konkrétan kimondja, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. A fő üzenet ugyanaz: megjelent a „háborús infláció”, ami ellen árstopokkal küzdenek.

Az intézkedések ellenére az európai uniós országok közül csak Litvániában és Bulgáriában drágulnak jobban az élelmiszerek, mint Magyarországon. Januártól májusig nálunk nőtt legnagyobb mértékben a kenyér, a hús és a gyümölcs ára.

A „háborús infláció” azért is félrevezető, mert azt üzeni, hogy csak a háború tehet az áremelkedésről, pedig az infláció hónapokkal korábban meglódult, és magasabb is volt az uniós átlagnál.

Ebben a videóban is elhangzik, hogy „a béke az egyetlen megoldás”, amihez az előző videóban hozzátették, hogy az Oroszország ellen bevezett uniós szankciók - amiket a magyar kormány is megszavazott - meghosszabbítják a háborút.

Gulyás Gergely minisztertől a csütörtöki kormányinfón is megkérdezték, hogy ha ellenzik a szankciókat és az ukránok fegyveres támogatását is, akkor hogyan szeretnék elősegíteni a békét. Konkrétumok nélkül annyit mondott, hogy „béke a tárgyalóasztalnál szokott születni, ezért mi ezt mindig is támogattuk”.