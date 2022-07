Felajánlotta lemondását Srí Lanka miniszterelnöke, miután tüntetők ezrei rohamozták meg az elnök házát

Ranil Vikrmeszinghe Srí Lanka-i miniszterelnök beleegyezett, hogy lemond tisztéről - jelentették be szombaton a szigetországban. Szóvivője azt közölte, hogy a miniszterelnök kész benyújtani lemondását, ha valamennyi párt megegyezik egy új kormány megalakításában.

A parlamenti pártok vezetői az elnöki palota ostroma után találkozót tartottak, és az államfő és a miniszterelnök lemondását követelték - írta a Twitteren Rauff Hakím ellenzéki törvényhozó. Arról számolt be, hogy konszenzusra jutottak, mely szerint átmenetileg a parlament elnöke tölti be az miniszterelnöki tisztséget és dolgozik egy új kormány megalakításán. Ugyanakkor továbbra is követelik Radzsapaksza lemondását.

Mint szombat délelőtt írtuk, az egész országból több ezer tüntető özönlött Srí Lanka fővárosába, Colombóba, követelve Gotabaja Radzsapaksza elnök lemondását. Hiába lőttek a levegőbe a rendőrök, ezrével rohamozták meg a kormányzati negyedet és az elnöki rezidenciát. A Reuters szerint Radzsapaksza elővigyázatossági okokból már pénteken elhagyta az épületet, és ma Vikrmeszinghét is biztonságos helyre szállították.



Tüntetők az elnöki palota kertjében. Fotó: -/AFP

Az ország hét évtizede tartó legsúlyosabb gazdasági válsága miatt hónapok óta tüntetések vannak. A Srí Lanka-i gazdaság összeomlott, India és más országok segítségéből próbálnak boldogulni, míg az ország vezetői hitelmegállapodásról próbálnak tárgyalni a Nemzetközi Valutalappal. A gazdasági válság következtében számos alapvető árucikk hiánycikk lett, az emberek csak nehezen tudnak élelmiszert, üzemanyagot és más szükséges holmit vásárolni.



Az elnök azért lehet célpont, mert az országot az elmúlt két évtized nagy részében a Radzsapaksza család irányította. Az elnök bátyja, aki a miniszterelnöki tisztséget töltötte be, májusban heves tüntetések után lemondott, másik három Radzsapaksza korábban távozott a kabinetből. Vikremeszinghe májusban került a kormány élére azzal a feladattal, hogy kivezesse az országot a válságból.

A szombati tüntetésekben legalább harminckilenc ember, közöttük két rendőr sérült meg és került kórházba. (MTI, Reuters)