Három újabb miniszter száll ringbe a brit miniszterelnöki posztért

A szombati nap folyamán Rishi Sunak kedden lemondott pénzügyminiszter után három további brit politikus jelentette be, hogy elindul a Konzervatív Párt vezetői posztjáért, ami egyben a miniszterelnöki tisztséget is jelenti - írja a Guardian.

Grant Shapps volt az első Sunak bejelentése után, a közlekedési miniszter azt mondta, véget vet a „taktikai kormányzásnak”, amit egy olyan vezetés folytat, melynek gyakran elvonja valami a figyelmét. Shapps a Sunday Timesnak azt mondta, kizárja egy általános választás lehetőségét. Rendkívüli költségvetést készítene, és csökkentené a legkiszolgáltatottabb rétegek személyi adóját, illetve állami támogatást nyújtana a magas energiafelhasználású cégeknek. Boris Johnsonról azt mondta: „Soha, egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy szereti ezt az országot.”

Őt Nadhim Zahawi követte, az újonnan kinevezett pénzügyminiszter, aki korábban oktatási és vakcinaügyi miniszter is volt. Az ő ígérete: csökkenti az egyének, a családok és a vállalkozások adóit, növeli a védelmi kiadásokat, és folytatja az oktatási reformokat, amelyeket előző beosztásában kezdett el.

„Ne csak beszéljünk a jövőbeni lehetőségekről, hanem ragadjuk meg őket. Ha egy fiú, aki 11 évesen érkezett ide egy szó angoltudás nélkül, őfelsége kormányának legfelsőbb szintjein szolgálhat, és indulhat a következő miniszterelnöknek, akkor minden lehetséges” - mondta.

Liz Truss külügyminiszter Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

Liz Truss külügyminiszter indulását a Mail on Sunday lap írta meg, méghozzá azzal, hogy visszatérne „a klasszikus konzervatív értékekhez”. Fordítana a kormány nemzeti biztosítási járulékának emelkedésén, csökkentené a társasági adót és intézkedéseket vezetne be a megélhetési költségek okozta válság enyhítésére. A lap szerint a miniszter hétfőn jelenti be a kampányát.



Pénteken írtunk arról hosszabban, hogy Boris Johnson lemondása után órákon belül megindult a küzdelem a megüresedett posztért.