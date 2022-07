Hétvégi olvasnivalók Orbán meghunyászkodásától a kék plüssszörnyig

Jó reggelt, jó hétvégét, hozzuk az elmúlt napok nagyobb anyagait csokorban. De nem minden hírlevelünk ilyen hírközpontú ám!

ÁRAINK

Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Alacsony fizetések miatt zúgolódnak az iskolák, a kórházak, a vasút, a színházak és a közszféra dolgozói. Meg is kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy ha most nincs itt a béremelés ideje, akkor miért duplázták meg Orbán fizetését. De persze az is kérdés, miért jut még több pénz propagandára.

Sehol sem drágul úgy a kenyér, a hús és a gyümölcs Európában, mint Magyarországon. Drágulni fognak az albérletek és lakások, szívnak a szupermarketek, a kevés eladó miatt a vasárnapi nyitvatartás lerövidítését javasolják. Drámai a helyzet a reptereken, hatalmas a munkaerőhiány, teljes a káosz.

Mindenki ott spórol, ahol tud: ki a sporton, ki az élelmiszereken, ki a nyaraláson. Akikkel beszéltünk, mind a külföldre költözést emlegették végleges megoldásként.

Keressük a terméket, ami a legjobban drágult az elmúlt hónapokban Magyarországon, még lehet küldeni!