A politikai nyomásgyakorlást elutasító határozattal gyakorolna politikai nyomást az Egyesült Államokra a parlament gazdasági bizottsága

Miután az Egyesült Államok felmondta az 1979-es amerikai-magyar adóegyezményt a multikra kivetendő globális minimumadó megvétózása miatt, a kormányzati háborgások után a parlament Gazdasági bizottsága is a hétfői napirendjére vette a Magyarország gazdasági érdekeinek védelmével ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat megtárgyalását. A Portfolio szerint szerint a bizottság dönt arról, hogy önálló indítványt nyújtanak be.

Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A vétó is onnan indult, hogy június közepén a gazdasági bizottság fideszes elnöke, Bánki Erik benyújtott egy határozati javaslatot, miszerint a magyar parlament ellenzi, hogy az Európai Unió csatlakozzon a globális minimumadó bevezetéséhez, pedig a magyar kormány korábban támogatta a javaslatot. Ennek az lenne a lényege, hogy a világ legnagyobb multinacionális vállalatai ne tudjanak a profitjuk 15 százalékánál alacsonyabb adót fizetni. Ez az évi 750 millió euró (kb. 300 milliárd forint) feletti éves árbevétellel bíró, több országban is működő cégekre vonatkozna. Ha ezek a cégek nem fizetnek legalább 15 százalékot, akkor a székhelyükön lévő ország adóhatósága elvehet tőlük annyi pénzt, amennyi a 15 százalékból hiányzik.



Az egész EU-ban nálunk a legalacsonyabb

A javaslatot korábban magyar sikernek minősítőt Szijjártó Péter a fordulat után, csütörtökön már arról beszélt, hogy veszélyes lenne kivetni a multikra a minimumadót. Magyarországon érvénye 9 százalékos társasági adó világszinten is az egyik legalacsonyabbnak számít, az EU-ban mindenképpen ez a legkisebb kulcs, még a többi V4-es országban is jóval magasabb: Szlovákia 22 százalék, Csehország 19 százalék, Lengyelország 19 százalék. 2010-ban ez nálunk is 19 százalék volt, onnan vágta vissza az Orbán-kormány a mostani szintre, hogy az olcsó munkaerő mellett ezzel hozza ide a külföldi cégeket. Szijjártó most azzal érvelt a minimumadó bevezetése ellen, hogy „a globális minimumadó bevezetése azt jelentené, hogy a magyarországi termelő vállalatok társasági adóterhelése gyakorlatilag a duplájára emelkedne. Ez magyar munkahelyek tízezreit sodorná veszélybe”.