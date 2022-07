Trump kamugépnek nevezte Muskot

Miután kiderült, hogy a Twitter egyik leglelkesebb nárcisztikus és gazdag felhasználója mégsem veszi meg a vállalatot, a közösségi platform talán még egy fokkal nárcisztikusabb és egész biztosan kevésbé gazdag, egykor nagyon lelkes, de azóta már kitiltott felhasználója sietett gúnyolódni egy sort rajta.

Donald Trump ex-elnök és ex-twitterező épp egy alaszkai kampányrendezvény vendége volt, amikor kiderült, hogy Elon Musk tényleg nem akarja megvásárolni a Twittert, és szeretne elállni a vételi ajánlatától. Trump a rendezvényen amúgy arról beszélt, hogy ha sikerül az időközi választáson a Kongresszusban biztosítani a republikánus többséget, akkor meg tudják akadályozni, hogy a baloldal tovább cenzúrázzon, és visszaállítják a szólásszabadságot az országban. Trump egyben a saját közösségi oldalát, a Truth Social-t is reklámozta, ami amúgy egy Twitter-klón lett, eddig mérsékelt sikerrel.

Muksra áttérve Trump elmondta, hogy ő végig mondta, hogy nem fogja megvenni a Twittert, és rohadtnak nevezte a szerződést, amit Musk aláírt a vállalattal. Kiderült hamar, hogy Trumpnak más baja is van a Tesla milliárdos tulajával: Musk ugyanis nemrég arról beszélt, hogy 2022-ben szavazott életében először republikánus politikusra, korábban mindig a demokratákat támogatta, de amiatt, hogy Joe Biden támogatja a szakszervezeteket, most váltott.

Musk emellett dicsérően beszélt Florida republikánus kormányzójáról, Ron DeSantisról is, aki az egyik nagy esélyese lehet a 2024-es republikánus elnökjelölti versenynek, így aztán az újrainduláson gondolkodó Trump egyik legkomolyabb riválisa lehet, az pedig világos, hogy Musk esetleges támogatása jelentős segítséget nyújthatna a kampányához. Trump most arról beszélt, hogy Musk ugyan azt mondta, hogy eddig soha nem szavazott republikánusra, ám korábban neki azt mondta, hogy rászavazott, azaz ő is csak egy újabb kamugép (bullshit artist).

Az amúgy egyáltalán nem egyértelmű, hogy Musk el tud-e állni a Twitter megvásárlásától, a Twitter vezetése ugyanis mindenképp be akarja vasaltatni rajta a megállapodásban rögzített, a jelenleginél jóval magasabb részvényárfolyamok alapján megállapított árat, és minden jel szerint bíróságon dőlhet majd el a tranzakció sorsa.