Átadták az MCC balatoni vitorláskikötőjét

A hétvégén adták át az MCC új vitorláskikötőjét Révfülöpön. Itt korábban is kikötő volt, de a korábbi bérlőknek el kellett vinniük a hajóikat, miután az elképesztő mértékben feltőkésített, önmeghatározása szerint tehetséggondozással foglalkozó alapítvány birtokába került a terület, ahova azóta egy új épületet is felépítettek.

2020 végén írtunk arról, hogy az MCC az év októberben kapta meg a révfülöpi ingatlant, amihez a kikötő mellett egyébként egy kastély is tartozik. A kormány akkor elképesztő vagyonnal tömte ki az alapítványt, drága ingatlanok mellett a Mol és a Richter 10-10 százaléknyi részvénycsomagjait is megkapták.

Fotó: MCC

Fotó: MCC

A partmenti területre azóta a 2F-Bau Kft. és GB Group Kft. húzott fel új épületet: a Magyar Építők cikkéből kiderül, hogy egy új, 160 négyzetméteres épület kapott itt helyet, ahol a leírás szerint 30 gyerek és a velük foglalkozó 10-15 felnőtt fér majd el, mellette pedig oktatási programok és rendezvények megtartására is alkalmas lesz. Emellett fedett kerti medence, előadói pavilon és grillsütő is került az ingatlanra, valamint " közösségépítésre és oktatásra alkalmas hajókat" is beszereztek.

Fotó: MCC

Fotó: MCC

Az átadáson Navracsics Tibor miniszter mellett az MCC kuratóriumi elnöke, illetve Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is felszólalt, aki a beszámolók szerint elmondta: a következő években várhatóan további 20 helyszínen lesz fejlesztése az MCC-nek, így még sok munka vár az építőiparra.

2020 őszén amúgy, amikor az állam számos értékes ingatlant játszott át az alapítványnak, az az érdekes helyzet állt elő, hogy az ingatlanok sorsát rendezni hivatott módosító javaslatról szóló bizottság vitára a kormány Orbán Balázst küldte, aki akkor a Miniszterelnökség államtitkárát volt, de közben már akkor is a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke volt.

Azaz az állam részéről ő volt az illetékes a vagyon ingyenes átadásában, míg a másik oldalon ő volt az illetékes a vagyon átvételében. "Két sapkám van" - fogalmazott a bizottsági ülésen erről Orbán.