Hétfőn leáll a gázszállítás az Északi Áramlat-1 vezetéken

Megkezdődött a Németországot orosz gázzal ellátó Északi Áramlat-1 gázvezeték tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez.

A vezeték üzemeltetője, a Nord Stream AG szóvivője a német dpa hírügynökségnek elmondta, hogy az előre bejelentett ütemtervnek megfelelően az évi rendszeres karbantartási munkálatok miatt reggel 6:00 órakor megkezdték a gázszállítás fokozatos csökkentését. A teljes leállítás több órába telik.

Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az üzemeltető cég szerint a munkálatok július 21-ig tartanak. Ez alatt a tíz nap alatt nem szállítanak gázt a vezetéken keresztül Németországba.

A tájékoztatás szerint a biztonsági rendszereket, az áramellátást, a tűz- és gázvédelmet, valamint az elzáró- és szigetelőszelepeket ellenőrzik, és szükség esetén javítják vagy kalibrálják. Szoftverfrissítéseket is végeznek a vezeték irányító rendszerében.

A gázvezetéket felügyelő hatóság, a szövetségi hálózati ügynökség, a Bundesnetzagentur szerint a munkálatok nem közvetlenül a vezetéken, hanem a kompresszorállomásokon, például Lubminban zajlanak majd. Normális körülmények között a munkálatokat a tervezett határidőn belül be lehet fejezni - közölte az ügynökség. Az eddigi tapasztalatok szerint a karbantartási munkák tényleges időtartama időnként kissé eltért a tervezettől.

Robert Habeck szövetségi gazdasági miniszter többek között aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország a karbantartás befejezése után sem fogja megnyitni a gázcsapot. A Gazprom orosz állami vállalat júniusban technikai problémákra hivatkozva jelentősen visszafogta a szállítás mennyiségét. A szövetségi hálózati ügynökség számítási modelljei szerint a tartós leállás télen gázhiányhoz vezethet Németországban.

Az Északi Áramlat 1 sorsa akár a magyar gazdaságot is befolyásolhatja: a múlt héten a 444-nek nyilatkozó szakértők épp a gázvezeték kérdését nevezték az egyik olyan tényezőnek, melyen keresztül Vlagyimir Putyin az energiaárakat befolyásolhatja a kontinensen, ha pedig tényleg nem állna helyre a szállítás július 21-e után, az súlyos csapás lehetne a magyar forintnak és a gazdaságnak is. (via MTI/dpa)